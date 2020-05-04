Milli antrenör anne ve dünya şampiyonu kızları "evde kalanlar"la online spor yapıyor
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Milli antrenör anne ve dünya şampiyonu kızları "evde kalanlar"la online spor yapıyor

Milli antrenör anne ve dünya şampiyonu kızları 'evde kalanlar'la online spor yapıyor
04.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:10

Wushu Milli Takım antrenörü Fatma Akyüz ile dünya şampiyonu milli sporcu kızları Elif ve Zeynep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar ve sporcularla Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun hazırladığı online egzersiz...

Wushu Milli Takım antrenörü Fatma Akyüz ile dünya şampiyonu milli sporcu kızları Elif ve Zeynep, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyan vatandaşlar ve sporcularla Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun hazırladığı online egzersiz programıyla spor yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınına karşı Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun sportif faaliyetlere ilişkin aldığı önlemler çerçevesinde başta evde kalan sporcular olmak üzere herkesin spor yapmasını sağlamak amacıyla milli sporcu ve antrenörler, evden çalıştıkları teknikleri canlı yayınla sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Wushu kung fu, aikido, wing chun, kyokusin ve jeet kune do branşlarında hazırlanan egzersiz programı, Federasyonun resmi Instagram hesabı ve YouTube üzerinden yayın yapan "Wushu Türk TV" kanalından takip edilebiliyor.

"Sağlık için sevdiklerimiz için evde kalalım"

Milli takım antrenörü Fatma Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından dolayı insanların çok fazla evde vakit geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu süreçte salgının yayılmaması için herkesin evde kalması gerektiğini, evde kalanların sıkıntılarını hafifletmek, boş vaktini değerlendirmek için çalışma başlattıklarını anlatan Akyüz, "Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız, antrenörlerimiz hepsi evdeler. Ev ortamında da yapılabilecek en güzel çalışmalardan bir kombin yaptık. Wushuya bağlı bütün branşları kapsayan, evde yapılabilecek diğer antrenmanların da olduğu bir program hazırladık." diye konuştu.

Federasyon tarafından başlatılan online egzersiz programının faydalı olduğunu vurgulayan Akyüz, "Çok güzel tekniklerle anlatımlarla sporun inceliklerini ve güzelliklerini anlatan bir çalışma yapmış olduk. Aldığımız tepkiler çok güzel. Vatandaşlar videolaramızı sosyal medyada tekrar tekrar izleyebiliyor. Bu antrenmanların yaptıranlar dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcular ve en iyi antrenörler. O yüzden kendi kullandıkları, belki kimseye söylemedikleri püf noktaları bile bu anlatım esnasında söyleyebiliyorlar. Kendi çalışma sistemlerini, nasıl çalışacaklarını gösteriyorlar. Bu da aslında çok güzel bir paylaşım." ifadelerini kullandı.

Akyüz, wushu kung fu, aikido, wing chun, kyokusin ve jeet kune do branşlarının önde gelen sporcuları ve antrenörleri eşliğinde hazırlanan online egzersiz programlarının her gün yayınlandığını aktararak, sporculara da evde kaldıkları sürede antrenman yapmalarını tavsiye etti.

İnsanlara evde kalma çağrısında bulunan Akyüz, "İşimiz kalabilir, sağlıklı olursanız sonra da yapabilirsiniz. Sağlık için sevdiklerimiz için evde kalalım. İnsanlar evde olsun, spor yapsın, kitap okusun, spor da mutlaka olmalı." dedi.

"Sevdikleriniz için evde kalın"

Dünya şampiyonu milli sporcu Elif Akyüz de evde kalma süreci başladığından beri sıkılacak vakit bulamadığını söyledi.

Gece sabaha kadar online olarak Çin'deki derslerine katıldığını, daha sonra da Türkiye'deki derslerine katılım sağladığını, arta kalan zamanda da antrenman yaptığını anlatan Akyüz, şöyle devam etti:

"Vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. Boş vaktim olduğunda mutlaka kitap okuyorum ya da başka aktiviteler buluyorum. Benim tavsiyem bu boş vakitlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi. Dil ve spor öğrenilebilir. Biz sosyal medyada her gün canlı olarak antrenman videoları yayınlıyoruz. Her gün farklı stiller ekrana geliyor. Bu nedenle insanlar da bunu değerlendirebilir. Her gün farklı bir şey öğrenebilirler. Herkes evde kalsın. Sevdikleriniz için evde kalın."

Milli sporcu Zeynep Akyüz ise her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki saat antrenman yaptığını belirtti.

Evde sağlıklı beslenip direncinin artmasını ve bağışıklığının güçlenmesini sağladını aktaran Akyüz, "Bence bu süreçte herkes spora başlamalı. Zaten yapacak bir şey yok. Biz her gün evde antrenman yapıyoruz ve bunu canlı yayınlıyoruz, onlar da bizimle antrenman yapabilirler." dedi.

Milli antrenör anne ve dünya şampiyonu kızları 'evde kalanlar'la online spor yapıyor

Kaynak: AA

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