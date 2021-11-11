Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla on binlerce fidan toprakla buluşturuldu.la buluşturuldu.

Malatya'da Beydağı bölgesine 4 bin fidan dikildi.

Malatya'da Beydağı bölgesine 4 bin fidan dikildi.

Beydağı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, ağaçlandırmanın önemini belirterek, kentte 2 milyon 250 bin fidanın toprağa kavuşacağını, Malatya'nın yeşilliğinin bir kat daha artacağını söyledi.

Baruş, 15 hektarlık kayalık alanda 4 bin fidanının toprakla buluşacağını dile getirerek, bugünü bir bayram günü olarak gördüklerini vurguladı. Baruş, şunları söyledi:

"Toprağa dikilen her fidan geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu toprak bizim için kutsal bir toprak. Çünkü biz yaklaşık bin yıldır Anadolu toprağını kendimize vatan bildik. Atalarımızı bu topraklara gömdük. Çocuklarımızın geleceğini bu verimli topraklarda gördük. Bu toprağa hangi değeri katarsak katalım, hangi fedakarlığı yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz. Aslında bugün diktiğimiz fidanlar bu toprağa olan bir diyet borcudur." dedi.

Orman İşletme İl Müdürü Yakup Kalaylı da son 2 yılda milli ağaçlandırma günü etkinlikleri kapsamında kentte on binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu, çalışmalarla Malatya'nın orman alanının yüzde 17'ye yükseldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından fidanlar dikildi.