Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz

Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda tezkeresi okunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıkana kadar Meclis'ten ayrılmayacağını belirten Gergerlioğlu, geceyi TBMM'de geçirdiğini ve şu anda HDP toplantı odasında olduğunu yayınladığı video ile duyurdu. Gergerlioğlu, "Ayaktayız. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize çok güçlü bir destek verdi" dedi.

TBMM Meclis Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen kesinleşen yargı kararının, Genel Kurulda okunması öncesinde gerginlik yaşandı. 22'nci Dönem Bitlis Milletvekili ve DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdurrahim Aksoy, Genel Kurul basın locasında ayağa kalkarak, kararın okunacak olmasına tepki gösterdi. Aksoy, TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol ve diğer görevliler tarafından basın locasından çıkarıldı.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdurrahim Aksoy.

CHP VE HDP'DEN TEPKİ

Karar okunmadan önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurunun sonuçlanması gerektiğini söyleyerek, Enis Berberoğlu kararını hatırlattı. Altay, "Meclis'i ofsayta düşürmenin anlamı yok" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Gergerlioğlu'nun sadece bir haberi tweetlediği için ceza verildiğini savunarak "Habere hala erişim engeli bulunmuyor" dedi.

KARAR OKUNDU, VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararını okuyarak, milletvekilliğinin düşürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine HDP milletvekilleri Gergerlioğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu pankartları kaldırarak "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak, duruma tepki gösterdi. Birleşime ara verilmesinin ardından Gergerlioğlu, basın locasına dönerek "Bir barış paylaşımı yaptığım için vekilliğim düşürülüyor. Ama herkes bilsin ki halkların kardeşliğini hiç kimse engelleyemeyecek. Yaşasın halkların kardeşliği. Ben bu milletin meclisinin milletvekiliyim. Milletin iradesiyle geldim. Ben milletimin bağrındayım, kalbindeyim ve hiçbir yere gitmiyorum. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu

3,5 SAAT SONRA GENEL KURUL'DAN AYRILDI

Oturumu açan Başkanvekili Celal Adan, milletvekilliği düşürüldüğü için Gergerlioğlu'nu dışarı çıkması teklifinde bulunarak tekrar birleşime ara verdi.

Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşmesini protesto etmek amacıyla, beraberinde partisinden bir grup milletvekili ile birleşimin kapanmasının ardından Genel Kurul salonunu terk etmedi. Burada yaklaşık 3,5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclis'teki grup odasına geçti.

Meclis'te sabahlayan Gergerlioğlu sosyal medyadan bir video paylaştı.

GECEYİ MECLİS'TE GEÇİRDİ

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı. Gergerlioğlu, HDP toplantı odasında olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıkana kadar Meclis'ten ayrılmayacağını belirtti. Gergerlioğlu, "Ayaktayız. Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize ok güçlü bir destek verdi" dedi.

"DÜN VEKİLLİĞİM DÜŞTÜ AMA BEN DİRENİŞ YOLUNU SEÇTİM"

"Uyduruk cezalar, karar okumalar milletin verdiği vekilliği, iradeyi elimizden alamaz. Direniyorum, direniyoruz. Gerçek demokrasi nöbetimiz, direnişimiz devam ediyor" ifadeleriyle bir video paylaşan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Ayrılmadım. Dün milletvekilliğim düşürüldü ama ben direniş yolu seçtim. Genel kuruldayım ve daha sonra HDP toplantı odasındayım. Arkadaşlarımla birlikte buradaydık geç saatlere kadar. Daha sonrasında da ben Meclis'ten ayrılmadım ve milletvekili arkadaşlarım da refakat etti ve burada sabahladık."