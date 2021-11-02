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Milletvekillerinden Gürpınar Belediyesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekillerinden Gürpınar Belediyesine ziyaret

Van'da bulunan TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri, Gürpınar Belediyesini ziyaret etti.

ANTALYA (İHA) - Van'da bulunan Tbmm Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri, Gürpınar Belediyesini ziyaret etti.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere öğlen saatlerinde Gürpınar'a gelen TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Gürpınar Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve belediye birim müdürleri tarafından karşılanan milletvekilleri, Başkan Tanış'tan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Komisyon üyelerine Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı da eşlik etti. - VAN

Milletvekillerinden Gürpınar Belediyesine ziyaret

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