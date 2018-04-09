Milletvekili Uzer Polis Haftasını Kutladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm polis teşkilatı ile ailelerinin Polis Haftası'nı kutladı.

Milletvekili Uzer, Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında gücünü her zaman kanunlardan ve milletten alan Türk polisinin görevini daima fedakarca yaptığını belirterek, teşkilatın başarılı çalışmalarla Türk milletinin güvenini ve takdirini kazandığını kaydetti. Ülkenin güvenliği ve huzuru için kendi canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan tüm emniyet mensuplarına teşekkür eden Uzer'in mesajında, " 10 Nisan 1845 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı'nın, 173. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden canlarını riske atarak çalışan polislerimizin bundan önceki çalışmalarında olduğu gibi bundan sonra da başarılı olacaklarına inancım sonsuzdur. Türk polisi, devletimizin ve milletimizin bekası için terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda verdiği mücadelede önemli görevler üstlenerek başarılı işlere imza attı, atmaya devam ediyor. Emniyet mensuplarımızın FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı verdiği kahramanca mücadele her türlü övgünün üzerindedir. Tüm polis teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Şehit polisl"Bu duygu ve düşüncelerle tüm Polis Teşkilatı mensuplarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, ülkenin ve gazi şehrimiz Gaziantep'in güven ve huzuru için gayret gösteren emniyet teşkilatı mensuplarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" denildi. - GAZİANTEP