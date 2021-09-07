Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin, Buray konserinde çocuklarla sahneye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin, Buray konserinde çocuklarla sahneye çıktı

Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin, Buray konserinde çocuklarla sahneye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Buray konserinde çocuklarla birlikte sahneye çıktı.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Buray konserinde çocuklarla birlikte sahneye çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşların yanı sıra Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de katıldı. Konser arasında çocuklarla birlikte sahneye çıkan Tüzün, "Bu güzel geceyi onurlandıran sevgili Buray kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel geceyi bizlere yaşatan ve maddi, manevi katkı sağlayan Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tüzün, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak, "Gerçekten tarihi bir yıldönümü kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken demokrasimizi taçlandıracağız. Hak, hukuku ve adalet sistemini taçlandıracağız. Özgürlükleri taçlandıracağız. 29 Mart 2019'da siz Bilecikliler sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden Semih Şahin'i belediye başkanı olarak seçmediniz. Bir gerçeği daha ortaya koydunuz. Bütün korku imparatorluklarını, bütün korku duvarlarını yıktınız, yerle bir ettiniz" dedi.

"Bizlere kurtuluş şenliklerini armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum"

Konuşmasında Cumhuriyet'i ve bu ülkeyi armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle andığını ifade eden Milletvekili Tüzün, "Sevgili gençler, yaklaşık bir haftadır, 30 Ağustos Zaferi, 6 Eylül Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu gibi zaferleri kutluyoruz. Bazı zaferler sonsuza kadar kutlanır ve biz Bilecikliler olarak, kazananlar olarak hep birlikte 99'uncu yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Başta 4 Eylül'de Bozüyük ilçemizin kurtuluşunu, 5 Eylül Pazaryeri ilçemizin kurtuluşu ve 6 Eylül'de ise Bilecik'imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz. Tam 99 yıl geçmiş. Bu güzel ülkeyi, bu güzel Bilecik'i bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi. - BİLECİK

Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin, Buray konserinde çocuklarla sahneye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Rasim Öztekin Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Cristiano Ali Öztürk Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milletvekili Tüzün ve Başkan Şahin, Buray konserinde çocuklarla sahneye çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 23:37:15. #1.14#

title