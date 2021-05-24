Milletvekili Tutdere, köy köy geziyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın köylerini tek tek gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın köylerini tek tek gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet, Adıyaman'a bağlı Kuyulu, Burç, Malpınarı, Akpınar, Bebek, Akdere, Palaş, Ağcin, İpekli, Kızılcapınar, Karahöyük, Kızılcahöyük, İncebağ, Sarıharman,İncebağ, Gölpınar,Paşamezrası, Örümce ve Yarmakaya köyleri ile Kömür Beldesi ve Bölükyayla Beldesini ziyaret etti.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen ve çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "İktidar tarafından yıllardır ihmal edilen köylerimizi ziyaret ediyor, köylerimizin sorunlarını yerinde inceliyoruz. Köylüleri sorunları tek tek not alarak ilgili kurumlara da bu sorunları iletiyoruz.

Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk gibi ortak sorunlarını dile getiren köylüler, iktidarın sulama projelerini tamamlayamamasından dolayı susuz tarım yapmaya mecbur bırakıldıklarını, bu sene etkili olan kuraklığın da etkisiyle köylerdeki tarımsal faaliyetlerin neredeyse bitme noktasına geldiğini aktardılar.

Adıyaman'ın bereketli topraklarını, etrafı sularla çevrili olmasına rağmen suya hasret bırakılan köylerimizi tek tek ziyaret ettik. Adıyaman'ın dört bir yanında olduğu gibi, bugün ziyaret ettiğimiz köylerimiz de sulama projelerinin tamamlandığı ve topraklarının suyla buluşacağı günü hasretle bekliyorlar. Suyun yanı başında kurulu olan, bereketli topraklara sahip bu köylerimiz sulama projeleri bitirilmediği için kuru tarım yapmak zorunda bırakılıyorlar. Bu köylerimiz aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılan elektrik indiriminden de faydalanamıyorlar. Yani iktidar köylülerimize ne suyunu veriyor ne de maliyetlerini azaltmak için bir adım atıyor. İktidarın bu beceriksizliğini Adıyamanlı hemşehrilerimiz çekmek zorunda değil. İktidar Adıyamanlı çiftçilerimizi rahatlatacak adımları bir an önce atmalı, Adıyamanlı çiftçilerimiz artık rahat bir nefes almalı.

Akpınar köyümüzde yapılması planlanan Akpınar Göleti ve sulama projeleri ile Bebek köyümüzde yapılması planlanan Bebek Pompaj Sulama Projesine ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığına soru önergesi vererek köylülerimizin sorunlarını ileterek projelerin bilgisini talep etmiştik. Aynı şekilde Kömür Beldemizde yaşanan lise sorununu Milli Eğitim Bakanlığına soru önergesi vererek iletmiş, en kısa sürece bir çözüme kavuşturulmasını bakanlıktan talep etmiştik. Köylerimizin ve köylülerimizin sorunlarını Valilik başta olmak üzere gerek TBMM'de gerekse ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunarak çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz. En yakın seçimde milletten alacağımız yetkiyle iktidara geldiğimizde Adıyaman'ın mevcut tüm sorunlarını çözecek, Adıyamanlı hemşerilerimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz. CHP iktidarında Adıyaman'ın bereketli topraklarını suyla buluşturacak, Adıyamanlı hemşerilerimiz suya olan hasretine son vereceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı