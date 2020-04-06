Milletvekili Toprak'tan çiftçilere müjde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekilebilir tüm arazilerin üretime kazandırılması amacıyla başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Adıyaman da dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekilebilir tüm arazilerin üretime kazandırılması amacıyla başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Adıyaman da dahil edildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekilebilir tüm arazilerin üretime kazandırılması amacıyla başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Adıyaman İlimizin de dahil olduğu toplam 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz. İlimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'daki ekilebilir arazilerin üretime daha fazla katılması için çiftçilerin tohumların yüzde 75'ini hibe, % 25'i ise çiftçi katkısı ile karşılayabileceklerini belirtti.

Tohum dağıtımına başlandığını ifade eden Milletvekili Toprak, "Korona virüs salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamak amacıyla ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında Buğday, Arpa, Kuru Fasulye, Mercimek, Mısır, Ayçiçeği ve Çeltik gibi stratejik ürünlerin tohumlarını çiftçilerimiz yüzde 75 hibe ile alabilecekler. İlimize ve çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA