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Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti

Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te bir sitede iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucunda yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş ve ailesini hastanede ziyaret etti.

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te bir sitede iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucunda yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş ve ailesini hastanede ziyaret etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr.Ali Muhittin Taşdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateşi hastanede ziyaret ederek, ailesinden ve doktorlarından bilgi aldı. Konunun hukuki ve idari anlamda yakın takipçisi olduklarını ifade eden Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, "Asiye kızımızın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini aldık. Bizlerde bu haber le mutlu olduk ve ziyaret etmek istedik. Ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Doktorlarından da aldığımız bilgiler neticesinde yaklaşık 10 günlük tedavi sürecinin önemli olduğu ve kritik günler olacağını öğrendim. İnşallah kızımız sağlığına kavuşacaktır. Konuyla ilgili olarak devam eden hukuki ve idari anlamda yürütülen çalışmaların yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti

Milletvekili Taşdoğan, Minik Asiye'yi ziyaret etti

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