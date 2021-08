Milletvekili Sorgun: "Meram'da kısa sürede başarılı çalışmalar yapıldı"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Taylan, Gazze Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Taylan, Gazze Caddesi esnaflarını ziyaret etti.

AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana vatandaşların talep ve beklentilerine her zaman hızlı çözümler üreterek her seçimden biraz daha güçlü çıktığını hatırlatan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, "Biz bugüne kadar yaptığımız ya da projelendirdiğimiz her hizmeti vatandaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdik. Tabi bunu gerçekleştirebilmek için her zaman sahada ve vatandaşlarımızla iç içe olma mecburiyetimiz var. Bizim sık sık yaptığımız bu ziyaretlerin temelinde bu anlayış var. Biz güçlü Türkiye hedefine vatandaşlarımızla birlikte el ele kol kola yürüyoruz. Bizi biz eden, diğer anlayışlardan farklı kılan şeyde budur. İşte bugün Meram'da esnaflarımıza yaptığımız ziyaretlerin temelinde bu anlayışımız var. Gazze Caddesi üzerinde bulunan esnaflarımız ve vatandaşlarımızla hasbihal ettik, sorunları ve talepleri noktasında istişarelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin gerek hükümetimizin icraatlarından gerekse Meram Belediyesi'nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyet bizleri bir kez daha gururlandırdı. Başta pandemi olmak üzere bizim dışımızdaki gelişmeler sebebiyle yaşanan sıkıntıları da el birliği ile aşacağız. Biz onlar için yine elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bugüne kadar desteklerimizle sıkıntı yaşayan esnaflarımızın yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Her güzel hizmetin başlangıç noktası; istişaredir"

Ziyaretlerinde, esnafların sadece ekonominin ve ticaretin değil toplumun da en temel direklerinden biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise bu sebeple her yönden çok faydalı olduğunu düşündükleri bu tip ziyaretleri sıklıkla gerçekleştirdiklerini söyledi. Esnaflar ve vatandaşlarla yaptıkları istişarelerin hizmet stratejilerini belirlemede büyük rol oynadığına da işaret eden Başkan Mustafa Kavuş, "Biz hizmet anlayışımız gereği, vatandaşlarla görüşmelerimizi belirli bir zaman dilimine sığdırmıyoruz. Haftanın yedi günü, günün 24 saati vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bu ziyaretlerimizle de başta esnaflarımız olmak üzere her kesimden vatandaşlarımızla istişarelerde bulunma fırsatı yakalıyoruz. Bugüne değin bu ziyaretler, hizmet kalitemizin ve vatandaş memnuniyetinin artmasına maksimum fayda sağladı. Vatandaşlarımız, hem sorunlarını kolaylıkla anlatıp aktarabildikleri ve hızlı çözümler alabildikleri için bu ziyaretlerimizden çok mutlular. Esnaflarımız ve hemşehrilerimiz mutluysa biz de her daim mutluyuz. Bu nedenle ziyaretlerimiz ve görüşmelerimiz aynı hızda devam edecektir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı