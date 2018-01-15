Milletvekili Şahin'den, Sert Tepki Açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, milletvekillerini Cumhurbaşkanının yanına gidemediğini söyleyen ESOB Başkanı Şevket Keskin'e tepki gösterdi. Şahin, Keskin'in sözlerini "Malatya'mız için utanç verici bir söz" olarak yorumladı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, beraberinde partililerle birlikte Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaret etti. Burada konuşan Milletvekili Şahin, gazeteciliğin siyasetin ve toplumun olmazsa olmazlarından biri olduğunu ifade ederek, "Basın bizim 5 duyu organımız" dedi. Malatya'ya her geldiklerinde halkın arasında sorun ve sıkıntıları dinlediklerini belirten Şahin, özellikle ana muhalefet partisinin gündeme taşıdığı tutuklu gazeteciler konusunu da değerlendirdi. Cezaevindeki gazetecilerin, teröre destek ve yandaş oldukları gerekçesiyle tutuklu olduklarını düşündüğünü belirten Şahin, "Fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü Türkiye'de artık kurumsal bir noktaya getirildi. Bizden önceki dönemlere bakarsak nereden nereye geldik hep birlikte görürüz. Ellerinde basın kartı olan ancak asli görevlerinin dışında bu ülkenin aleyhine faaliyetler içerisinde kök salmış bazı oluşumların maalesef gazetecilik kimliği altında yıkıcı faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Bunlar içerisinde tutuklu olanlarında, bunlardan olduğunu ümit ediyorum. Bunlarla ilgili düşünce ifade, özgürlüğü noktasında kimsenin yazdığı eleştirilerden dolayı içeri alındığına şahit olmadık" dedi. FETÖ ile mücadelenin de aralıksız olarak sürdüğünü kaydeden Şahin, "Her taşı kaldırdığımızda mutlaka altında bir FETÖ'cü oluşum olduğunu görüyoruz. bir çok yere sinsice yerleşmişler. Yalnızca kamu kurumları değil, STK'lar başta olmak üzere bir çok yere yerleşmişler" diye konuştu.

Milletvekili Şahin, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin'in 'Milletvekilleri cesaret edip Cumhurbaşkanına gidemiyorlar" sözüne de tepki gösterdi. Şahin, "Bu sözü ben zerre kadar kabul etmiyorum. Malatya'mız için utanç verici bir söz. Asla kabul etmiyoruz. Bir takım sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında olan bir takım sıkıntıları siyaset kurumunu aşağılayacak bir noktaya getirmelerini şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Düzgün bir şey değil. Biz her seferinde yeri geldiğinde Cumhurbaşkanımızla konuşmuşuzdur. En son geçen hafta bölge milletvekilleri olarak bir araya geldik, konuştuk. Milletvekili sıfatı ile bizleri hakir görmeye kimsenin hakkı da yok haddi de yok. Milletvekillerini itibarsızlaştırmak kimsenin haddi değil" ifadelerini kullandı.

MGTC Başkanı Kemal Deniz'de ziyaretinden dolayı Milletvekili Şahin'e teşekkür ederek, "Özellikle bir çok milletvekilimizin yapmadığı gibi meclis açıkken 3 gün orada 4 gün burada. İçimizden biri olarak görüyoruz kendisini. Dertlerimizi Ankara'ya yansıtan milletvekillerimizden birisi" dedi. - MALATYA