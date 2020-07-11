Milletvekili Refik Özen'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Refik Özen'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması

Milletvekili Refik Özen'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümünde TBMM'de bir konuşma yaptı.

11.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:52

Milletvekili Refik Özen'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümünde TBMM'de bir konuşma yaptı. Özen, "Dün olduğu gibi bugün de kardeş Bosna halkının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman yanlarında olduk ve de olmaya devam edeceğiz. Srebrenitsa'da soykırım sonucu hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümünde TBMM'de gündem dışı söz alarak bir konuşma yaptı. Özen, "Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile dost kardeş Bosna halkını, aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyor, yeniden seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop'a tebriklerimi arz ediyorum. Bosna Hersek 1463'te Fatih'in komutasındaki ordu ile Osmanlı topraklarına katılmış ve 1878'e kadar varlığını sürdürmüştür. Osmanlı'nın Bosna'ya getirdiği adalet ve dini hoşgörü anlayışı, o zamana dek Boşnakların karşılaşmadığı derecedeydi. Bogomil mezhebindeki adalet, hoşgörü gibi öğretiler İslam dininde de karşılık bulunca İslam'ı benimsemek kolaylaşmıştı. Bosna Hristiyanlarına yakınlık gösteren Fatih, onları devlet kademesine ve önemli görevlere getirmişti. Bu süreçten sonra, köylü ve soylu halkın çoğu kendiliğinden Müslüman olmuştu. Fetihle beraber Bosna da Müslümanlık kademe kademe yayıldı.16. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise Bosna'nın büyük çoğunluğu Müslüman olmuştu.

Fatih'in 28 Mayıs 1463'te Bosnalı Fransisken ruhbanları için yayınladığı ferman hem ilk insan hakları beyannamesi hüviyeti, hem de bugüne ve bizlere de birer mesaj taşıması yönünden önemli olmakla birlikte, Boşnakların aslında bize fatihin bir emaneti olduğunun da bir göstergesidir" dedi.

Fatih'in bu fermanda neler söylediğini de anlatan Özen, "Ben ki Fatih Sultan Hanım. Bütün insanlar bilsin ki, kendilerine bu padişah fermanı verilen Bosnalı Fransiskenler himayem altındadır. Adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak ve sıkıntı vermeyecektir. ve onlar sakınmaksızın ülkemde yaşayacaktır. Yeri göğü yaratan Allah, Kuran, Peygamberimiz adına ve 124 bin peygamber adına, kuşandığım kılıç adına yemin ederim ki, bu kişiler emrime itaat ettiği sürece, bu yazılanlara hiç kimse uymazlık etmeyecektir" diye konuştu.

Neden böyle bir girizgah yaptığını da anlatan Özen, "Bunun cevabını yiğit mücahit; Boşnakların efsane komutanı Naser Oriç versin. Naser Oriç şöyle diyordu; 'Türk halkının Boşnak haklıyla aynı duyguları paylaşması, bizim için çok değerlidir. Biz Boşnak'ız ama Sırplar savaşta bize hep Türkler diye hitap ediyordu. Kendi aralarında konuşurken de Sırplar bize Boşnak değil hep Türk diyorlardı' Bu sözler aslında, iki halk arasında, 560 yıl önce başlayan muhabbetin ve sevgi bağının, 11 Temmuz'da yıl dönümünü anacağımız Srebrenitsa soykırımının niçin işlendiğinin de bir delilidir. 11 Temmuz 1995'te yaşanan ve üç gün içerisinde en az 8 bin 372 Boşnak'ın Srebrenitsa şehrinde General Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu tarafından öldürülmesi ile başlayan bir süreç olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"Binlerce insan soykırıma uğradı"

Bosna Hersek'te binlerce insanın ölümüyle nihayete eren savaşın hala dünya kamuoyunun hafızasından silinmediğinin altını çizen Özen, "BM tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebrenitsa'da binlerce insan, yine BM ve tüm dünyanın gözü önünde Sırplar tarafından soykırıma uğramıştır. Ancak uluslararası kuruluşların özellikle de Srebrenitsa'da Sırp zulmünden kaçan insanları korumakla görevli Hollanda askeri birliğin, bu katliama sadece seyirci kalmayıp, Sırplara her türlü yardım ve desteği vermeleri, kendilerine sığınan Boşnakları zorla Sırplara teslim etmeleri, bilge lider Aliya Izzetbegoviç'in söylediği, 'Bunu hiç unutma evlat; batı hiç bir zaman medeni olmamıştır. ve bugünkü refahı, devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur' sözünün ne kadar haklı olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Aradan 25 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'nın acısını içlerinde hissettikleri belirten Özen, "Dün olduğu gibi bugün de kardeş Bosna halkının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman yanlarında olduk ve de olmaya devam edeceğimizi belirtiyor, Srebrenitsada soykırım sonucu hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Konuşmamı bağımsız Bosna Hersek Devleti'nin mimarı ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in Müslüman Boşnak halka söylediği şu sözlerle tamamlamak istiyorum. 'Savaşta büyük zulme uğradınız, zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' Unutmamak ve de unutturmamak temennisiyle genel kurulu ve aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Milletvekili Refik Özen'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti için resmi teklif yaptı
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Davran Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Serdar Gürler Ali Palabıyık Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Milletvekili Refik Özen'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:16:50. #1.14#
title