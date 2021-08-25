Milletvekili Özkan, Erdemli'de yürütülen çalışmaları inceledi
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Milletvekili Özkan, Erdemli'de yürütülen çalışmaları inceledi

Milletvekili Özkan, Erdemli'de yürütülen çalışmaları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, söylem değil proje ürettiklerini belirterek, "Erdemli'deki çevre yolunu en az 4 kilometre en fazla 7 kilometre daha Tömük'e doğru açmak istiyoruz.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, söylem değil proje ürettiklerini belirterek, "Erdemli'deki çevre yolunu en az 4 kilometre en fazla 7 kilometre daha Tömük'e doğru açmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. Projelerinde takipçisi oluyoruz. Vatandaşın talebini değerlendirmekle kalmayız takipçisi de oluruz" dedi.

Özkan, partisinin Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ve yönetimiyle bir araya gelerek, bölgede yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Aslanlı, Hüsametli, Yeniyurt, Veyselli, Tabureli ve Alibeyli'de çeşitli temaslarda bulunan Özkan, vatandaşları taleplerini de dinledi. İki şeritli yapılan Erdemli Ayrancı yolunun tırmanma kısmına bir şerit daha eklenip 3 şeride çıkarılması noktasında vatandaşlardan yoğun talep geldiğini kaydeden Özkan, taleplere açık olduklarını, bu talebi de değerlendireceklerini ifade etti.

Halk arasında 'Yaylayolu' olarak da adlandırılan Erdemli Ayrancı Yolunun yapım çalışmasının hızla sürdürüldüğünü dile getiren Özkan, "İlçe başkanımla defalarca yolumuzu yerinde inceledik. Çalışmalarımızda devam ediyor. Yol ile ilgili talepleri tabi ki değerlendirmeye alacağız, bununla ilgili çalışma başlatacağız. Erdemli'deki çevre yolunu da Allah nasip ederse en az 4 kilometre, en fazla 7 kilometre daha Tömük'e doğru açmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. Söylemler değil projeler üretiyoruz. Projelerin de takipçisi oluyoruz. Vatandaşın talebini değerlendirmekle kalmayız takipçisi de oluruz" diye konuştu.

Barajlar ve enerji konusuna da değinen Özkan, "Sorgun Barajı Allah'ın izniyle bu yıl bitiyor. Yine Pamuklu Barajı Mersin'imizin en büyük barajı, yüzde 99'u tamamlandı. Bu kış artık yağacak yağmur ve karla barajlarımızın dolacağı inancı taşıyoruz. Enerji konusuna gelince altyapı 1970 ve 80'li yıllarda yapıldığı için günümüzün şartlarını kaldıramıyor. Bir çok ilçemizde altyapı sorununu bitirdik. Kırsal kesimde de eskiden köy, şimdi mahalle dediğimiz yerleşim yerimizde de tamamlanma aşamasına geldi. Nükleer enerji de faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Bu devasa projelerle Mersin'de payına düşeni fazlasıyla alacak" şeklinde konuştu. - MERSİN

Milletvekili Özkan, Erdemli'de yürütülen çalışmaları inceledi
Milletvekili Özkan, Erdemli'de yürütülen çalışmaları inceledi
Milletvekili Özkan, Erdemli'de yürütülen çalışmaları inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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