Milletvekili Köktaş: "Hain Bir Saldırı"

Şanlıurfa'da AK Parti milletvekili ve yakınlarına yapılan saldırıyla ilgili konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Demokratik bir şekilde seçim çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki ekibe yapılan hain bir saldırıdır" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Adayı Fuat Köktaş, Canik ve Terme ilçelerinde bir dizi programlar yaparak vatandaşlarla biraraya geldi. Esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunan Milletvekili Köktaş, mahalle sakinleriyle bol bol sohbet etti.

Terme İşadamları Derneği'nin düzenlediği programa katılan Milletvekili Köktaş yaptığı konuşmada, "Rahmet ve bereket ayı mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, kardeşliği güçlendiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Sözlerime başlamadan önce Şanlıurfa Suruç'ta milletvekilimiz ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Demokratik bir şekilde seçim çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki ekibe yapılan hain bir saldırıdır. Saldırıda milletvekilimizin hayatını kaybeden kardeşine Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. 16 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolculukta ülkemiz ve milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Temeli iyi, imanla sağlam olan bu birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı bu hizmet yolunda karşımıza çıkan her türlü olaylara ve darbe girişimine karşı koyamazdık. Hamdolsun bu kadroların arkasında bu aziz milletin dua ve desteği olduğu sürece ülkemizi gelecek hedeflerine doğru taşımaya, var gücümüzle ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmanın verdiği istikrar, huzur ve güven ortamı sayesinde bugün burada toplantılarımızı yapıyor, bayramlaşma merasimlerini gerçekleştiriyoruz. Fakat İslam coğrafyasında kan, acı ve gözyaşı var. İnşallah bu yaşanan acıların bir an önce son bulması, bölgemizde ve dünya genelinde huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzuluyor, bunun için dua ediyor ve gayret gösteriyoruz. Bu anlamda huzurlu bayram geçirmemiz için ülkemizin ve milletimizin güvenliği için görev yapan emniyet güçlerimize Rabbim güç kuvvet versin, bu uğurda kendini feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - SAMSUN