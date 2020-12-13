Milletvekili Karaman'dan HDP Muş Milletvekili Coşkun'a tokat gibi cevap
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Milletvekili Karaman'dan HDP Muş Milletvekili Coşkun'a tokat gibi cevap

13.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:04
Milletvekili Karaman'dan HDP Muş Milletvekili Coşkun'a tokat gibi cevap

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, meclis kürsüsündeki konuşmasında "Kendinden olmayana hizmet götürmüyorlar.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, meclis kürsüsündeki konuşmasında "Kendinden olmayana hizmet götürmüyorlar. Ayrımcılık yapılıyor" iddiasında bulunan HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a sert tepki göstererek, "Erzincan dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir. Ayrımcılık yoktur. Tüm köylerimizin yolu vardır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe görüşmesinde kürsüye çıkan HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, ayrımcılık iddiasında bulundu.

Köylere eşit hizmet götürülmediğini öne sürerek, "Kilometrelerce yol yaptık diyenlere buradan sormak istiyoruz. Örneğin bugün Erzincan'da, Kahramanmaraş'ta, Alevilerin yaşadığı köylerde neden ulaşım sağlayabileceğiniz yollar yok" diyen Coşkun'a, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman sert tepki gösterdi. Coşkun'un iddialarına karşı söz alan Milletvekili Karaman, "Muş Milletvekili Şevin Coşkun konuşmasında Erzincan köy yolarında ayrımcılık yapılıyor ifadesi kullanmıştır. Tamamen ayrımcılığa yönelik bir ifadedir. Ret ediyorum. Erzincan dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehridir. Kürtler, Türkler, Sünniler, Aleviler bir arada, kardeşçe yaşarlar. Ayrımcılık yoktur. Kürt, Türk, Sünni ve Alevi köyleri tespih tanesi gibi hepsi birbirine komşudur. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılık olamaz, yapılamaz. Kaldı ki tüm köylerimizin yolu vardır daha da iyileştirmek için çalışmalar sürüyor. Erzincanlı yolda ayrımcılık yapmaz. Çünkü yol yapımında dünyaya örnek gösterilen Binali Yıldırım Erzincanlıdır. Ne Türkiye'de nede Erzincan'da ayrımcılık yapılmamıştır. Buradan Cumhurbaşkanımız liderliğinde hiçbir ayrımcılık yapılmadan yapılan yollar dolayısıyla başta Binali Yıldırım olmak üzere bütün Ulaştırma Bakanlarımıza, Adil Karaosmanoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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