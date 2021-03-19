Milletvekili Gülaçar'dan 'Kapıköy Gümrük Kapısı' açıklaması

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Sağlık Bakanımız ve Ticaret Bakanımız Kapıköy Gümrük Kapısı konusuna olumlu bakıyorlar. İnşallah yakın zamanda hemşehrilerimize müjde verecekler" dedi.

Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmeler gerçekleştiren ve Kapıköy Gümrük Kapısı'nın öncelikle olarak konuşulduğu toplantının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gülaçar, "Bugün hem Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca hem de Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile görüştük. Öncelikli konumuz Kapıköy Gümrük Kapımızdı. Bakanlarımızdan en kısa zamanda Van'ımız için müjde istedik. Ticaret Bakanımız, kendilerinin hazır olduklarını ifade etti. Sağlık Bakanımız da kısa zaman içinde hazırlıkları bitirip kapıyı açmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ettiler. Bakanlarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ederiz. En kısa zamanda esnafımıza müjdeli haberi vermeyi arzu ediyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle Şubat 2019 tarihinden itibaren kapalı olan gümrük kapısı ile ilgili daha önce de bakanlarla görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Gülaçar, ancak vaka sayılarının artması üzerine açılışın sürekli ertelendiğini kaydetti. Dün gece yapılan görüşmelerde Van'ın risk durumunun düşük olmasını ön plana çıkaran Gülaçar, "Bakanlarımıza Van halkının ve özellikle esnafımızın kapının açılmasına duyulan ihtiyacını tekrar ilettik. Türkiye geneli ile kıyaslandığında vaka sayılarımız düşük riskli olarak işaretleniyor. Ülkemiz aşılamada da büyük başarılar gösterdi. Bu minvalde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak sınır kapısının açılması için büyük engeller ortadan kalkmış oluyor. Normalleşme sürecine geçilirken atılan adımlardan biri sınır kapılarının da aşamalı olarak açılması olmalı. Sağlık Bakanımız ve Ticaret Bakanımız konuya olumlu bakıyorlar. İnşallah yakın zamanda hemşehrilerimize müjde verecekler" diye konuştu.

Gülaçar, yapılan görüşmeler sonrası Bakanlığın atacağı adımları Van halkının büyük bir heyecanla beklediğini sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı