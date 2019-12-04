Milletvekili Gökcan, Muğla'ya yapılan yatırımları anlattı

04.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:05

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'da son bir yılda hayata geçirilen yatırımlar ve 2020'de yapılacak projelerle ilgili yaptığı açıklamada, eğitimden sağlığa, altyapıdan çevreye, gençlik ve spora kadar her alanda yatırımlara devam ettiklerine belirtti.

Kavaklıdere ilçesinde inşaatı devam eden Kavaklıdere Meslek Yüksek Okulunun tamamlanma ödeneği olan 2,5 milyon liralık kaynağın aktarıldığına işaret eden Gökcan, Dalaman Hükümet Konağı yapımını da 2020 yılı bütçesine aldırdıklarını, Seydikemer Hükümet Konağı ve belediye hizmet binası inşaatının devam ettiğini hatırlattı.

Gökcan, Köyceğiz Hükümet Konağı projesini takip ettiklerini, Kavaklıdere ilçesinde 6 Aralık'ta doğalgaz için temel atma törenini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Teknopark Projesi için ilk etapta ihtiyaç duyulan yaklaşık 5 milyon lira ödeneğin Muğla'ya gönderileceğinin müjdesini veren Gökcan, şunları kaydetti:

"Muğla'mız için büyük önem taşıyan ve 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacımızı karşılayacak Muğla-Sandras içme suyu projesinin hayata geçirilmesi için 622 milyon lira bedelle 2019 yatırım programına aldırdık. 2020 yılı içerisinde ihaleye çıkılıp, ilk kazma vurulacak ve çalışmalara başlanacaktır."

- Teknopark'a 5 milyon lira

Gökcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı makamında ziyaret ederek, Muğla'ya yapılacak yatırımları görüştüklerini vurguladı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Proje aşamasında olan ıslah organize sanayi bölgesi ve Muğla Teknopark Projesi için destek istedik. Sayın Bakanımız, Teknopark için ilk etapta ihtiyaç duyduğumuz 4 milyon 899 bin 192 lira ödeneği ivedilikle gönderecekleri ve ıslah organize sanayi bölgesi projesinin hızlandırılacağı müjdesini verdi."

Gökcan, 150'şer yataklı Seydikemer ve Marmaris devlet hastanelerinin ihalelerini yaptırdıklarını kaydetti.

Birçok ilçede gençler için çok sayıda halı sahayı hizmete soktuklarını belirten Gökcan, şunları ifade etti:

"Gençlerimiz için spor tesisleri açtık, gençlik merkezleri açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Üniversitemize ihtiyaç duyulan kaynakların aktarılmasını sağladık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin yurt kapasitesini artırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Menteşe'de 4 bin yatak kapasiteli 2 ayrı yurt binamızın inşaatına başlandı. Fethiye'de yurt için 110 dönüm arsa tahsis ettirdik. Bin yatak kapasiteli yurt binamızın 25 Şubat'ta ihalesini yaptık. Milas ilçemizde bu eğitim dönemi başında 504 yatak kapasiteli yurt binamızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Muğla merkez, Fethiye ve Milas'ta toplam 5 bin 354 yatak kapasiteli yurt binalarını projelendirdik. İnşaatına başlanan ve proje aşamasında olan yurtların 2020 yılına kadar hizmete girmesini planladık."

Gökcan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp cerrahisi bölümünde operasyonların yapılmaya başlandığını, 2 adet anjiyo cihazının hastaneye teslim edildiğini ve tüp bebek merkezi kurulması için ödenek alarak projelendirdiklerini aktardı.

Elektrik, trafo, enerji hatları sorununun çözümü için öncelikli olan bölgeleri yatırım programlarına aldırdıklarını belirten Gökcan, binlerce vatandaşı ilgilendiren kadastro çalışmalarını Muğla genelinde hızlandırdıklarını ifade etti.

Gökcan, ilçelerde millet bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolu projeleri çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini ve ilerleyen günlerde ihalelere çıkılacağını anlatarak, şunları aktardı:

"Belediyelerimizin acil ihtiyacı olan araç, ekip, ekipman ihtiyaçlarını büyük ölçüde temin ettik. Adalet sarayları, hükümet konakları, ilçe emniyet müdürlükleri binalarının yapımı için görüşmelerimiz sürüyor. Bu alanlarda önemli gelişmeler sağladık. Konut sorununu çözmek için TOKİ ile çalışma ve görüşmelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Yeni TOKİ projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. İlimize Milli Eğitim Bakanlığımızdan yeni okul yatırımları kazandırdık. Bu süreçte Muğla'mıza özel destek, ilgi ve yardımları için başta Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA