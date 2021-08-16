Milletvekili Eser'den İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'a ziyaret
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Milletvekili Eser'den İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'a ziyaret

Milletvekili Eser'den İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, Milletvekili Eser'e 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yapılan hazırlık çalışmalar ile ilimiz eğitim öğretim faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Milletvekilİ Eser ise ülke genelinde ve ilimizde yapılan eğitim yatırımlarının devam ettiğini belirterek yapılan yatırımlarla Karaman'ın eğitim alt yapısının daha da sağlamlaştırıldığını söyledi.

Karaman'da eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik her türlü çalışmanın devam edeceğini vurgulayan Eser, İl Müdürü Mehmet Çalışkan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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