Milletvekili Çokal, TÜBİTAK yarışmasında bölge finaline kalan öğrencilerle bir araya geldi
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Milletvekili Çokal, TÜBİTAK yarışmasında bölge finaline kalan öğrencilerle bir araya geldi

Milletvekili Çokal, TÜBİTAK yarışmasında bölge finaline kalan öğrencilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal, TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bölge Finali'ne kalan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri bir araya geldi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Tuba Vural Çokal, TÜBİTAK 2204 Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda Bölge Finali'ne kalan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri bir araya geldi. AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz'ün de katıldığı buluşmada öğrenciler projelerini, hedeflerini ve yeni proje fikirlerini anlattı.

Milletvekili Çokal, Fizik, Türkçe ve Teknolojik Tasarım alanlarında finale kalan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Ünsal, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Süeda Ünal, Öğer Ortaokulu öğrencisi Yusuf Bilge Aslan, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Zehra Ceylan, Sena Ulutaş ve Yiğit Aslan'ı tek tek dinleyerek sohbet etti. Öğrencilere sorular soran Çokal, özellikle proje fikirlerinin ortaya çıkış süreçleri hakkında bilgi.

Konu ile ilgili konuşan Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, "Öğrencilerimize finallerde de başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin projelerini hayranlıkla dinledik. Öğrencilerimizin yarışmada finale kalmaları kadar projelerinin uygulanabilir olması, her birinin hayata değer katacak projeler olması bizi hayran bıraktı" dedi.

"Yarışmaya katılan her öğrenci kazandı"

Bu yarışmalara katılmanın en az dereceye girmek kadar önemli olduğunu ifade eden Çokal, "Bu yarışmaya katılacak özgüvene sahip olan, çalışan, projeler hazırlayan öğrencilerimizi, geleceğin bilim insanlarını tebrik ediyorum. Projelerin hazırlanma sürecinde elde edilen kazanımlar, öğrenilen yeni bilgiler en büyük ödül. Bu çocuklar ülkemizi daha ileriye götürecek hedeflerine ulaştıracaklar, her biri dünyanın önde gelen bilim insanları olacaklar. Biz de onların bu yolculuğunda her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

"Gençlik Kütüphanesine gittiler"

Kahvaltının ardından geleceğin bilim insanları kısa süre içinde açılışı gerçekleştirilecek olan Manavgat Gençlik Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Gençlerin görmeyi istediği kitaplarla oluşturulan kütüphaneyi gezen başarılı öğrenciler kütüphanenin birden fazla alanda hazırlanmasını ve bahçede kitap okuma alanlarının oluşturulmasını çok sevdiklerini söyledi. Ders çalışma alanları, kitap kafeler ve okuma alanlarının olduğu Gençlik Kütüphanesi önümüzdeki günlerde gençlerle buluşacak. - ANTALYA

Milletvekili Çokal, TÜBİTAK yarışmasında bölge finaline kalan öğrencilerle bir araya geldi
Milletvekili Çokal, TÜBİTAK yarışmasında bölge finaline kalan öğrencilerle bir araya geldi
Milletvekili Çokal, TÜBİTAK yarışmasında bölge finaline kalan öğrencilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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