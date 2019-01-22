Milletvekili Çakır'dan İha'ya Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yerel seçimlerde Malatya olarak iddialı olduklarını belirterek, "Bu seçimlerde en yüksek oyu alacağımıza inanıyorum" dedi.

Milletvekili Çakır, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Öner Özer ile birlikte İhlas Haber Ajansı Malatya Temsilciliğini ziyaret etti. Burada yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakır, "Yerel seçimlerin hem Malatya'mıza hem de ülkemize huzur getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Kasım Ayında, ilçe adaylarının ise kısa bir süre önce açıklandığını kaydeden Çakır, AK Parti'nin bütün seçimlere hazır bir parti olduğunu ve teşkilatlarının tecrübeli olduğunu söyledi.

Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı gibi çevre hassasiyeti ön plana çıkarıldığını belirten Çakır, bu kapsamda çevreci bir seçim çalışması yürütüleceğini dile getirdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Malatya'da iddialı olduklarını da kaydeden Çakır, "Bu seçimlerde en yüksek oyu alacağımıza inanıyorum. Cumhur İttifakının bunda büyük etkisi olacak, bütün adaylarımızla seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Aday gösterilmeyen aday adaylarının bağımsız adaylık açıklamalarını da değerlendiren Çakır, "Genel itibari ile ilçelerimiz partisinin ve adayının yanında. Bu işi şahsileştirmemek lazım. Herkes birilerini suçlayabilir, birileri bunun üzerinden siyaset yapılabilir. Birkaç ilçemiz fevri hareket etmiş olabilir, ama o anın heyecanıyla olmuş bir durum. Onun haricinde aday adayları arkadaşlarımız, gösterilen adayların arkasında durarak hep birlikte el ele verip çalışacaktır" ifadelerine yer verdi.

Aday belirlemede AK Parti Genel Merkezi'nin çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Çakır, bu kapsamda o ildeki vekillerin, belediye başkanlarının, teşkilatın ve kamuoyunun da görüşlerinin alındığını söyledi. Her bölgede anketler ve eğilimlerin de yapıldığını belirten Çakır, "Özellikle mevcut belediye başkanlarımızın genel merkezde karnesi vardı. Bu karnede ekonomik tablo, bütçe tablosu, yapılan hizmetler gibi her yıl genel merkeze rapor olarak sunulur. AK partinin başarısı da bundan kaynaklanıyor. Aslında AK Parti Belediyeciliği hizmet anlayışında genel merkezimizde çok kapsamlı bilgi havuzu var. Bunun neticesinde bir karar verildi. Başarılı arkadaşlarımız aday gösterildi, bu değişti diye başarısız anlamına da gelmiyor. Bu bayrak değişimidir veya değişim gerekliliği doğmuş olabilir. Bunu normal karşılamak gerekiyor. Başarılı olduğu halde değişen başkanlarımız var, bunu genel olarak söylüyorum. Değişimleri nöbet değişimi olarak algılamak gerek diye düşünüyorum" sözcüklerini kullandı.

Önümüzdeki yerel seçimlerin önemli olduğunu da kaydeden Çakır, "Ülkemizin istikrarı için, teröre karşı mücadele için, ekonomi için, bu süreçte Türkiye'nin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var, AK Parti'ye ihtiyacı var. Buna sadece yerel seçim olarak bakarsak, yanlış yapmış oluruz. Bölgedeki siyasi hareketliliğe baktığınız zaman yüksek oy oranının Türkiye'ye katkı sağlayacağını bilmek lazım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA