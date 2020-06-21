Milletvekili Bekle'den bal hasadı
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Milletvekili Bekle'den bal hasadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Seferihisar'da üreticilerle birlikte bal sağımı yaptı.

Milletvekili Bekle'den bal hasadı
21.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:13

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Seferihisar'da üreticilerle birlikte bal sağımı yaptı.

Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen İzmir'in Seferihisar ilçesinde bal sağımı yapıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve Seferihisar İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir, Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi kırsalındaki arıcıları ziyaret etti.

Sahte balla mücadele

Hasat esnasında Bekle, arıcı kıyafetini giyerek bal üreticisi kadın girişimci Aslı Özşahin'e ait kovanlardan bal hasadına eşlik etti. Bal hasadı esnasında konuşan Bekle, Türkiye'nin kovan varlığı açısından dünyanın üçüncü, bal üretiminde ise Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi. Türkiye'de kovan başına bal üretiminin ortalama 15 kilogram olduğunu belirten Bekle, Türkiye'de bal sektörünün en büyük sorunu olan sahte balla mücadele için AK Parti Grubu olarak TBMM'de bir çalışma yürüttüklerini ve önümüzdeki hafta Meclis'te bu konuda görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Bekle, "Burada örneğine şahit olduğumuz gibi kadın girişimcilerin ve organik bal üreticilerinin her türlü soruna karşı onların yanlarında olacağız. Arı ve arı ürünleri, ülkemizdeki tarımın sigortasıdır. Arıcılık konusunda girişim yaparak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamak isteyenler, Halk Eğitim Merkezinde arıcılık kursuna katılarak teorik ve uygulamalı eğitim ile sertifika alabilir" dedi. Sağım yapılan kovanların sahibi, bal ve kraliçe arı üreticisi Aslı Özşahin ise, "Tüm kadınlara sesleniyorum; 'ben yapamam' demeyin. Evde oturup televizyon programı izlemek yerine arıcılık yapın. Hem de ailenizin geçimine katkıda bulunun" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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