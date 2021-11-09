Milletvekili Ayvazoğlu Araklı'dan Önemli Mesajlar Verdi

Milletvekili Ayvazoğlu Araklı'dan Önemli Mesajlar VerdiTrabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu tüm gününü Araklı'ya ayırdı. Milletvekili Ayvazoğlu Araklı'da esnaf ve vatandaşları tek tek dinledi. Ayvazoğlu'na Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Kadın Kolları Başkanı Meryem Hamiyet Halil, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Çebi, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. İl Başkan yardımcısı Kadem Çakıroğlu ile birlikte Araklı'ya gelen Ayvazoğlu, İlk ziyaretini önceki dönem Akkaya Mahalle Başkanı Levent Taşdemir'in vefatı dolayısıyla ağabeyleri Ahmet, Yahya, Adem Taşdemir'e iş yerlerinde taziye ziyaretinde bulunarak gerçekleştirdi. Fatih Camii Yakında İbadete AçılıyorSonrasında yeni hizmete alınan Bektaş AVM'nin açılışına katılım sağlayarak Araklı Belediyesi ve Araklı İlçe Müftülüğünün katkıları ve hayırsever ilçe halkının destekleri ile yapımında sona yaklaşılan Araklı Merkez Fatih Cami'nde yerinde incelemelerde bulundu. Araklı ilçe merkezindeki bazı esnafları ve vatandaşları da ziyaret eden Ayvazoğlu; "Araklılı esnaf ve hemşehrilerimizle buluştuk. Çarşı ve pazar hareketliliğinden esnafımız gayet memnun. Ekonomideki olumlu yönde gelişmelerin esnafımızın işlerinde karşılık bulduğunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti" dedi. Araklı-Bayburt Yolunun Yapımına 2 Ay İçerisinde BaşlanacakGeçtiğimiz günlerde Araklı-Bayburt yolunun yapılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat bilgi veren Milletvekili Ayvazoğlu konuyla ilgili olarak; "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla konuyu görüştük. Yaklaşık olarak 2 ay içerisinde yapımına başlanılacak. Araklı'mıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. Başkan Çebi; "İnsan Merkezli Yönetim Anlayışı İçerisindeyiz"Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise; "Bizler halka tepeden bakan, halkı seçimden seçime hatırlayan bir anlayıştan tamamen uzağız. Önce insan merkezli bir siyasi partiyiz. Bunun için partimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sadece ülkemizde değil bugün dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların, İslam coğrafyasının da umududur. Projelerimizi takip ederken asla vatandaşlarımızı ihmal etmiyoruz. Belediyemizin kapısı 7/24 vatandaşlarımıza açık. Bugüne kadar kimseyi geri çevirmedik. Kimseye olmaz, yok demedik. Her daim vatandaşımızla kucaklaştık. Bu düstur ile birlikte gönül belediyeciliği anlayışını sürdürmeye devam edeceğiz. " ifadelerine yer verdi.

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