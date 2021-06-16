Milletvekili Aydemir'den sert tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Aydemir'den sert tepki

Milletvekili Aydemir'den sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, delikanlıca duruşunu, milli duruşunu bütün dünyanın bildiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Başta da Biden biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, delikanlıca duruşunu, milli duruşunu bütün dünyanın bildiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Başta da Biden biliyor.' vurgusunda bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen bir fotoğrafa tepki göstererek, "Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır." dedi.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi'nin ana oturumunun başlamasından önce Erdoğan ile Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen ve uluslararası medyaya servis edilen bir fotoğrafı eleştirdi.

'Kalleşçe bir oyun'

Milletvekili Aydemir basın toplantısında Bürüksel'de yapılan NATO toplantısına dönük düşüncelerimizi paylaşıp, Reuters, Financial Times gibi yayın organlarıyla, işbirlikçilerinin fotoğraf çarpıtmasına sert tepki gösterdi.

İki liderin karşılaşmasına ilişkin videoyu bütün dünyanın görmesine rağmen kalleşçe, haince yayınlar yapıldığını söyleyen Aydemir, fotoğrafın tam tersi bir durumun olduğunu ifade etti

'Biden de biliyor'

Erdoğan'ın, delikanlıca duruşunu, milli duruşunu bütün dünyanın bildiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Başta da Biden biliyor. Bu işte Biden'ın bir kabahati yok elbette ancak Türkiye düşmanları böylesine düşük ve sakat paylaşımlar yapıyorlar. Bunları kınıyoruz, lanetliyoruz. Dünyada liderler içerisinde en tecrübeli isim Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünya bunu ifade ediyor. Öyleyse böyle kalleşçe yayınlara gerek yok. Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır. Böylesine basit ayak oyunlarına meyletmek, bu tür ucuz işlerle uğraşmak bizim lügatimizde yok; bu muhalefetin lügati, tarzı. Milletimiz bunları görüyor, gerektiğinde derslerini verecek."

Peyami Safa'ya Vefa ve Kösoğlu'nun Tespiti

Milletvekili Aydemir, basın toplantısının son bölümünde, 15 Haziran 1961'de hakka yürüyen Türk Düşünce ve edebiyat Tarihinin mümtaz siması Peyami Safa'yı vefat yıl dönümünde rahmet ve şükranla anarak, MHP Erzurum Milletvekillerinden Mütefekkir Rahmetli Nevzat Kösoğlu'nun, "Peyami Safa, Cumhuriyet dönemimizin, çok yönlü, en parlak zekalarından biridir" tespitini paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz.'
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kadim şehir Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece Türkiye'de değil gerekirse SOCAR ile TPAO'nun üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini ele aldık.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece Türkiye'de değil gerekirse SOCAR ile TPAO'nun üçüncü ülkelerde de yatırım yapma görüşmesini ele aldık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Özge Özpirinçci
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milletvekili Aydemir'den sert tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:12:55. #1.15#

title