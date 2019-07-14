"Milletimizin kahramanlığı 15 Temmuz'un karanlığını boğdu"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehitlerin ve gazilerin yiğitlikleri sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarıya ulaşamadığını belirterek, "Çanakkale'ye eş bu iman, milletimizin kahramanlığı, cesareti ve feraseti ile 15 Temmuz'un karanlığını boğdu ve aydınlık bir sabahı doğurdu. Bu sayede ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi, bizzat milletimiz tarafından engellendi." dedi.

Vali Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir tesiste düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılının, Türk milletine yakışan ağır başlılıkla hep birlikte idrak edildiğini belirtti.

Bu etkinliklerin temel amacının 15 Temmuz Destanı'nın hafızalarda diri tutulması, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıralarının unutulmaması ve unutturulmaması olduğunu kaydeden Demirtaş, "O nedenle bu anlamlı günün arifesinde, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit yakınlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, gözlerini kırpmadan vatan uğrunda çarpışıp gazi olan kardeşlerimizle birlikte olmak, bizler için şereflerin en büyüğüdür." ifadesini kullandı.

Demirtaş, 15 Temmuz gecesi, millet olarak tarihin en uzun ve en karanlık gecelerinden birinin yaşandığını bildirerek, o gece asker kıyafetine bürünmüş, emirlerini teröristlerden alan hainlerin, milletin ve devletin imkanlarıyla temin ettikleri silahları, uçakları ve tankları millete karşı kullanmaktan çekinmediğini söyledi.

Darbe girişimi gecesinde milletin terör örgütleri ile hizaya çekilmek istendiğini aktaran Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bizden gözüküp içimizde besleyip büyüttükleri münafıklarla, bizi yok etmek istediler. Lakin hesap etmedikleri husus, vatan sevdalılarının sel gibi coşan imanlarıydı ve o imanın önünde Allah'ın izniyle, hiçbir hainin durmasının imkanı yoktu. O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri, gözlerini budaktan esirgememeleri sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı. Çanakkale'ye eş bu iman, milletimizin kahramanlığı, cesareti ve feraseti ile 15 Temmuz'un karanlığını boğdu ve aydınlık bir sabahı doğurdu. Bu sayede ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi, bizzat milletimiz tarafından engellendi."

Demirtaş, halkın darbe girişimine karşı duruşuyla, demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığını canı pahasına tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ ile mücadelenin son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp, hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürdürüleceğinin altını çizen Demirtaş, bu durumun beka meselesi olduğunu vurguladı.

Demirtaş, şehit aileleri ve gaziler için kapılarının 7 gün 24 saat açık olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu toprakları bizlere vatan yapanlara, onların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. O gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren gazilerimize de minnet duygularımı ifade ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin dışında, ellerine bayraklarını alarak yollara çıkan, meydanları dolduran, milyonlarca vatan sevdalısına da şükranlarımı sunuyorum."

Programa, Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdulah Doğru ve Ayhan Barut, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA