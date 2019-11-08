08.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi.

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin Pazartesi gününden itibaren ülkelerine teker teker iade edileceğini söyledi. Kırmızı kategoride aranan teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Soylu, "Evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanı yerde kalmadığı için içimizin bir nebze ferahladığı bir gün. Onlarca evladımızın şehit olmasına sebep olan, içimizi acıtan hain terör eylemlerinin talimatını veren kırmızı kategoride aradığımız insanlıktan çıkmış iki terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi. Operasyon Temmuz ayında yapılmıştı. Kimlik doğrulamaları itibarıyla dün akşam teyit edildi. Ülkemizin içerisinde bir tanesi maalesef çok canımızı acıttı. Tam 3 yıl önce Dolmabahçe'de patlama olduğu söylendi. Neredeyse üzüntümüzden ağzımızdan kelime çıkmayacak hale geldi. Şehitlerimizi öğrendik ve sayı bizi bir kez daha kahretti. O eylemin talimatını bu hain vermişti. Yine Kayseri'de komando karargahımıza ve oradan servisle intikal eden evlatlarımıza hain bir saldırı gerçekleştirdi. O eylemin talimatını da bu hain vermişti. Birçok yerde eylemlerin tamamında talimatı bu terörist vermişti. Yaptığımız güvenlik toplantılarında gözüm hep bu adamın üstündeydi. Allah'a şükürler olsun ki o evlatlarımızın kanı yerde kalmadı. Bir terörist daha cehennemi boyladı. Onun yanındaki de ona dün akşamki konuşmalarından elde ettiğimiz istihbari bilgilerden anlıyorum ki, Karayılan daha fazla üzülmüş. Milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz. Bizim tarafımız bellidir" diye konuştu.

"YANLARINDA 3-5 BATILI GÖRÜNCE BİZLERİ KORKUTUP SİNDİREBİLECEKLERİNİ ZANNETTİLER"

"Terörist hakladık mı biz seviniriz" diyen Bakan Soylu, "Bu ülkede anne baba yüreklerini dağlayanları bertaraf ettik mi seviniriz. Biz onları da, onları destekleyenleri de uyarmıştık. 'Devletin kılıcı uzun olur, biz bu hesabı açık bırakmayız. Gelin bu işten vazgeçin' demiştik. Bu ikazımızı anlamadılar. Yanlarında 3-5 batılı görünce bizleri korkutup sindirebileceklerini zannettiler. Oysa bizim yolumuz hak yoludur. Ne döneriz ne de sineriz. Dünyanın rotasını şaşırdığı teröristlerin ülke liderleri ile telefonda görüştüğü bir dünyada benim ülkem yıllardır hiçbir terör örgütünü ayırmadan, insanlık adına onurlu bir şekilde mücadele etmektedir. Yavaş yavaştan olsa bu meselede dünyayı kendi çizgisine getirmektedir. Bütün acıları dindirmeye, dünyayı çocuklarımıza daha güzel bir şekilde bırakmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ İNSANLIĞIN HESABINI YAPAN BİR MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ"

Son 6-7 yılda çok zor süreçlerden geçtiklerini belirten Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün mücadele verdiğimiz pek çok sahada netice almaya başladık. Evlatlarımız Rasulayn'da, Tel Abyad'da, Ayn El Arab'ta ve bir taraftan da Kamışılı'da devriye atmaktadır. Ülkemizin bayrağını, medeniyet anlayışını, teröre karşı mücadele kararlılığını her yerde gösteriyoruz. Biz Batı değiliz, sömüren değiliz, petrol yataklarının hesabını yapan bir ülke değiliz. Biz insanlığın hesabını yapan bir medeniyetin evlatlarıyız. Zeytindalı Harekatı'nda Afrin, Fırat Kalkanı Harekatı Cerablus, Azez, El Bab, Çobanbey, bütün buralara huzur getirdik ve 366 bin insanımız geri döndü. Şimdi aynı şekilde Rasulayn'a ve Tel Abyad'a 30 binin üzerinde insan, Suriye içerisindeki bölgeler huzur şehri haline geliyor diye geri dönüyor. Hemen ardından ülkemizden insanlar da oraya geri dönecek. Bir yandan huzuru, bir yandan kardeşliği pekiştiriyor, bir yandan terörü tasfiye ediyoruz. Biz bu işe başladığınız zaman dünya karşımıza çıktı. 'Demokrasiyi değiştirecekler. Türk, Kürt, Arap ayrılıyorlar' dediler. Afrin'de, Cerablus'ta, Azez'de Türkü, Kürtü, Türkmeni, Arabı, Müslümanı, Hristiyanı ayırmadık herkesin huzurlu bir şekilde olmasını sağlayan düzen kurduk. Şuan oralarda yerel meclisler var. Bizim kaymakamlarımız, valilerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz, polisimiz, jandarmamız onlar da orada danışmanlık yapıyorlar. Onlar istikrarsızlaştırıyorlar, biz ise istikrarın nasıl olabileceğini gösteriyoruz. Onlar huzuru bozuyorlar, biz huzurun nasıl ikame edileceğini gösteriyoruz. Onlar teröristleri destekliyorlar, biz teröristlerden ızdırap çeken milletin oradaki huzurunu sağlıyoruz."

"AVRUPA, AMERİKA, RUSYA NE DERSE DESİN BİZ BU BÖLGEYE HUZURU GETİRECEĞİZ"

Pazartesi gününden itibaren yakalanan DEAŞ'lıların ülkelerine teslim edileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan Tel Abyad'da, bir taraftan Rasulayn'da, bir taraftan ne kadar zorlarsa zorlasınlar Aynel Arab'da, bir taraftan Kamışlı'da her tarafta Allah'ın izniyle ve bu milletin büyük medeniyet anlayışıyla, Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz. Bunlar huzursuzluğu ve teröristi bizim ülkemize yıkmak istiyorlar. Ama bir şeyden korkuyorlar. DEAŞ'lıları yakalıyoruz değil mi? PYD salıyor biz yakalıyoruz. Avrupa'ya diyoruz ki, bunları size göndereceğiz. Bunlar bizim insanımız değil ki. Sizin kendi insanınız. Oradan paketlenmiş göndermişsiniz. Şimdi biz bunları size iade edeceğiz. Pazartesi'den itibaren başlıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar iade edeceğiz. Ayağa kalkıyorlar, 'Biz bunları vatandaşlıktan attık. Siz ne yaparsanız yapın.' Yok öyle bir şey. Sinseniz de, saklansanız da o DEAŞ'lıları, kendi insanınızı, kendi vatandaşınızı vatandaşlıktan çıkartsanız da çıkartmasanız da kendi ülkenize göndereceğiz. Ne yaparsanız yapın. Kendi insanınıza o zaman nasıl hesap vereceğinizi kendiniz bilirsiniz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz. Neymiş 'Cezalarını yaptıkları yerlerde yargılansınlar.' Biz sizden burada Sabancı suikastını gerçekleştiren DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ı istedik. Kendi ülkemizde yargılansınlar diye. Avrupa bize verdi mi? Vermedi. FETÖ'cüler burada 15 Temmuz darbesini gerçekleştirdiler. Gönderin bize yargılayalım diyoruz. İnterpol'de arama kaydına girmemize dahi izin vermiyorsunuz. Biz sizin kaç yüzlü olduğunuzu biliyoruz. Onun için hiç sağa sola kaçmanıza gerek yok. Biz DEAŞ'lıları size göndereceğiz, siz de tepe tepe kullanırsınız" diye konuştu.

(Yunus Emre Kartal - Mustafa Apaydın/İHA)

Kaynak: İHA