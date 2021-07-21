Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 5'e düştü
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Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 5'e düştü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Dünya genelindeki anket şirketlerinin sonuçlarını paylaşan Europe Elects, İstanbul Ekonomi Araştırmanın son anketinden çıkan sonuçları paylaştı. Son ankette, İYİ Parti ve CHP arasındaki puan farkının 5 olması dikkat çekti. CHP yüzde 23 alırken, İYİ Parti yüzde 17 bandında oy aldı.

Avrupa'daki anket şirketleri tarafından yapılan anketlerin sonuçlarını takipçilerine duyuran Europe Elects, İstanbul Ekonomi Araştırmanın en son gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kitlesiyle paylaştı.

İYİ PARTİ DAMGA VURDU

İstanbul Ekonomi Araştırmanın anketine, son dönemde oylarını yükselttiği belirtilen partiler arasında yer alan İYİ Parti damga vurdu. Ankette Millet İttifakı üyeleri İYİ Parti ve CHP arasındaki puan farkının azalması da gözlerden kaçmadı. İYİ Parti yüzde 17 bandında oy alırken, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 23 aldı.

MHP BARAJ ALTI KALDI

Ankette dikkat çeken bir detay ise MHP cephesinde yaşadı. Anketlerde 8 ila 11 puan arasında gidip gelen HDP'nin baraj altı kaldığı görüldü. MHP'nin oyu yüzde 8 oldu.

İstanbul Ekonomi Araştırmanın anketinden çıkan sonuçları şu şekilde:

AKP: Yüzde 36

CHP: Yüzde 23

İYİ Parti: Yüzde 17

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 8

DEVA: Yüzde 2

SP: Yüzde 1

Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 5'e düştü
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Barış Yahya Çinçin
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