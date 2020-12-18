Meclis'e damga vuran "kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde AK Parti ve CHP'nin tartışma konusu herkesi şaşırttı. AK Partili Cora, CHP'li Öztunç'a "Fakirlik edebiyatı yapıyor ama kendisi de kabak tatlısını tahinli yedi" dedi. Bunun üzerine kendisini savunan Öztunç, "Vallahi kabak tatlısı değil kuru-pilav yedim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri devam ederken, AK Partili Trabzon Milletvekili Salih Cora ile CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un arasındaki ilginç tartışma gündeme geldi.

"MİLLET AÇ SİZ BUNLARI YİYORSUNUZ"

İkili arasındaki tartışmanın fitili ateşleyen durum ise Öztunç'ün önceki gün yaptığı açıklama oldu. Öztunç, "Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli -liçi meyvesi eşliğindeymiş- aloe vera -starex meyvesi eşliğinde- orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu -neyse bu artık- zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus. Millet aç siz bunları yiyorsunuz" demişti.

Salih Cora

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Ayıp, ayıp be. Mahremine mi giriyorsunuz?" diye tepki gösterirken, tansiyonu yükselten tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

"KABAK TATKLISINI TAHİNLİ YEDİ"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: Sanki böyle bize burada, şatafat içerisinde yaşayanlar, sürekli fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz vermedi.

Ali Öztunç

Öztunç: Sayın Başkanım, sayın hatip benim akşam yemeğinde ne yediğimi söyledi.

"YEDİNİZ Mİ SİZ KABAK TATLISINI?"

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok.

Öztunç: Beni şatafatlı yemek yemekle…

"TAHİNLE KABAK TATLISI YEMEK KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?"

Başkanvekili Bilgiç: Arkadaşlar, sataşmadı, kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle; hayret bir şey. Ve Sayın Cora, hakikaten, kimin ne yediği bizi hiç ilgilendirmiyor yani.

"EĞER KABAK TATLISI YEDİYSEM ALLAH BENİM BELAMI VERSİN"

Öztunç: Eğer, ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim, ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde?

Bilgiç: Söylemeyin Sayın Öztunç

"BEN KÖY ÇOCUĞUYUM"

Öztunç: Kuru fasulye, pilav yedim. Ben köy çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin.

"KURU FASULYE YEMİŞ GAZI VAR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: Başkanım, kuru fasulye yemiş, gazı var belli. (CHP sıralarından 'Ayıp ya' sesleri)

Öztunç: Ayıp be, ayıp. Meclise yakışıyor mu? Böyle bir terbiyesizlik var mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Mutfakla ilgili terbiyesizliği siz yapıyorsunuz.