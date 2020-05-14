Millet Bahçesi çalışmalarında son aşamaya gelindi Vali Özdemir Çakacak, yapım çalışmalarında sona gelinen Millet Bahçesi'nde incelemeler yaptı.

Vali Özdemir Çakacak, yapım çalışmalarında sona gelinen Millet Bahçesi'nde incelemeler yaptı.

54 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları devam eden Millet Bahçesi'nde incelemeler yapan Vali Çakacak, Avrupa standartlarında düzenlenen otopark inşaatının ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yetişen endemik bitkilerin yer alacağı peyzaj çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başta sağlık hizmetleri olmak üzere her alanda yatırımlarına aralıksız devam ettiğini dile getiren Vali Çakacak, ülkemizdeki birçok eski stadın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle ilimiz merkezinde bulunan 54 bin metrekarelik alanın çok güzel bir Millet Bahçesi haline geleceğini ifade etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ve yüklenici firma yetkilisinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakacak, kapalı otopark ve peyzaj çalışmalarını inceleyerek, Türkiye'ye örnek olabilecek güzel bir Millet Bahçesi inşaatının devam ettiğini ve yapım çalışmalarının çok kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

Vali Çakacak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda diğer illerde olduğu gibi Eskişehir'de de yapımına başladığımız Millet Bahçesi'nde sona doğru geliyoruz. Şehrin tam merkezinde ve trafik sıkışıklığının yoğun olduğu bir yerde yapılmakta olan Millet Bahçesi'nin yer altına inşa edilecek otoparkının da büyük bir ihtiyacı gidereceğine inanıyoruz. Bunun yanında Millet Bahçesi içerisine yapılacak olan Millet Kıraathanesi'nin, bisiklet ve yürüyüş yollarının, etkinlik alanları ile yeşil alanların Eskişehir halkı için ayrı bir cazibe merkezi oluşturacaktır. Burası, insanımızın çoluk çocuğuyla rahatça gelip zaman geçirebileceği, hoş vakit geçirebileceği bir alan haline gelecektir. Son aşamadayız. En kısa sürede inşallah burayı milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

İncelemelerin ardından Vali Çakacak, alandan ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA