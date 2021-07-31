Milas'taki yangında tatilcilerin tahliyesi için tekneleriyle yardıma koştular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas'taki yangında tatilcilerin tahliyesi için tekneleriyle yardıma koştular

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında tedbir amacıyla boşaltılan otellerdeki tatilcileri deniz yoluyla taşıyan tekne kaptanları, tahliye çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında tedbir amacıyla boşaltılan otellerdeki tatilcileri deniz yoluyla taşıyan tekne kaptanları, tahliye çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktadaki Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Güvercinlik Limanı'ndaki balıkçılar ve tekne sahipleri, tedbir amacıyla boşaltılan otellerdeki tatilcilerin tahliye çalışmalarına destek verdi.

Oteldeki müşterileri tahliye edenlerden tekne kaptanı Erhan Erdem, AA muhabirine, yangını fark ettiklerini ve durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi.

"Herkes birbirine yardımcı olmaya çalıştı"

Yangının çok hızlı yayıldığını aktaran Erdem, otellerden kendilerinden yardım talebinde bulunulduğunu dile getirdi.

Limandaki bütün tekne kaptanlarının hiçbir menfaat gözetmeden bölgeye koştuğunu vurgulayan Aygün, "Bütün arkadaşlarımızla canla başla çok sayıda kişiyi tahliye ettik. Bir kısmını iskeleye, bir kısmını da güvenli alanlara bıraktık. Can kaybı olmaması sevindirici, kimsenin burnu kanamadı çok şükür. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalıştı." diye konuştu.

"İlk defa böyle bir şey yaşıyorum"

Bölgede 40 yıldır tekne kaptanı olan Kadir Kocabaş da yardım için bölgeye arkadaşının teknesiyle gittiğini, kaptan arkadaşlarının iyi organizasyonuyla insanları başarıyla güvenli bölgeye götürdüklerini kaydetti.

İşletmeci ve tekne kaptanı Soner Ülker de insanları kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Doğma büyüme buralıyım, ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ormanımız, canlılarımız yandı çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Yaklaşık beş metrelik balıkçı teknesiyle yardıma koşan balıkçı Gürsel Akçam da "Teknem küçüktü ama elimizden gelen yaptık. Buradaki tüm tekneler çıktı ve taşımayı yaptı." dedi.

Milas'taki yangında tatilcilerin tahliyesi için tekneleriyle yardıma koştular
Milas'taki yangında tatilcilerin tahliyesi için tekneleriyle yardıma koştular
Milas'taki yangında tatilcilerin tahliyesi için tekneleriyle yardıma koştular
Milas'taki yangında tatilcilerin tahliyesi için tekneleriyle yardıma koştular

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Sergen Yalçın Ceyhun Gülselam Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas'taki yangında tatilcilerin tahliyesi için tekneleriyle yardıma koştular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 11:17:36. #1.14#

title