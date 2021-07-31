Milas'taki yangında tatilcilerin tahliyesi için tekneleriyle yardıma koştular

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında tedbir amacıyla boşaltılan otellerdeki tatilcileri deniz yoluyla taşıyan tekne kaptanları, tahliye çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında tedbir amacıyla boşaltılan otellerdeki tatilcileri deniz yoluyla taşıyan tekne kaptanları, tahliye çalışmaları sırasında yaşananları anlattı.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktadaki Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Güvercinlik Limanı'ndaki balıkçılar ve tekne sahipleri, tedbir amacıyla boşaltılan otellerdeki tatilcilerin tahliye çalışmalarına destek verdi.

Oteldeki müşterileri tahliye edenlerden tekne kaptanı Erhan Erdem, AA muhabirine, yangını fark ettiklerini ve durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi.

"Herkes birbirine yardımcı olmaya çalıştı"

Yangının çok hızlı yayıldığını aktaran Erdem, otellerden kendilerinden yardım talebinde bulunulduğunu dile getirdi.

Limandaki bütün tekne kaptanlarının hiçbir menfaat gözetmeden bölgeye koştuğunu vurgulayan Aygün, "Bütün arkadaşlarımızla canla başla çok sayıda kişiyi tahliye ettik. Bir kısmını iskeleye, bir kısmını da güvenli alanlara bıraktık. Can kaybı olmaması sevindirici, kimsenin burnu kanamadı çok şükür. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalıştı." diye konuştu.

"İlk defa böyle bir şey yaşıyorum"

Bölgede 40 yıldır tekne kaptanı olan Kadir Kocabaş da yardım için bölgeye arkadaşının teknesiyle gittiğini, kaptan arkadaşlarının iyi organizasyonuyla insanları başarıyla güvenli bölgeye götürdüklerini kaydetti.

İşletmeci ve tekne kaptanı Soner Ülker de insanları kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Doğma büyüme buralıyım, ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ormanımız, canlılarımız yandı çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Yaklaşık beş metrelik balıkçı teknesiyle yardıma koşan balıkçı Gürsel Akçam da "Teknem küçüktü ama elimizden gelen yaptık. Buradaki tüm tekneler çıktı ve taşımayı yaptı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı