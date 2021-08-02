Milas'ta yangın söndü mü? Milas'ta yangın devam ediyor mu? Yangın termik santrale ulaştı mı? Milas'ta yangın var mı?
Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Muğla Milas'ta durumun ciddi olduğu vatandaşlar tarafından aktarılırken Milas'ta yangın söndü mü? Milas'ta yangın devam ediyor mu? Yangın termik santrale ulaştı mı? sorularına da yanıt aranıyor. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında çıkan 125 yangının 117 tanesi tamamen kontrol altına alınırken Tunceli, Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülme çalışmaları sürüyor. Milas'ta yangın var mı?
Milas'ta yangın söndü mü? Milas'ta yangın devam ediyor mu? Yangın termik santrale ulaştı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pek çok mahalleye sıçrayan ve Milas'ta bulunan termik santrallere yaklaşan alevler bölge halkını da tedirginliğe soktu. Bu gelişmelerin ardından Milas Belediye Başkanı Tokat, "Termik santral için şu an bir tehlike görünmüyor" dedi. Milas'ta yangın var mı?
MİLAS'TAKİ YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI
Muğla'nın Milas ilçesinde Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
MİLAS'TA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, DEVAM EDİYOR MU?
Çökertme'deki yangından son durumu videoyla paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medyadan "Sabahtan beri feryat ettik, hava desteği dedik, hepimiz söyledik çırpındık. Anlatamadık ya da anlaşılamadık. Gelin şimdi ziyaret edin bakalım ne hale gelmiş güzelim Çökertme" açıklamalarında bulundu.
"ŞU AN İÇİN BİR TEHLİKE GÖRÜNMÜYOR"
Daha başka bir açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Tokat, "Termik santral için şu an bir tehlike görünmüyor" ifadelerini kullandı.
YANGINLARIN TERMİK SANTRALLERE YAKLAŞMASI PANİK YARATTI
Öte yandan yangınların söndürülme çalışmaları süren Milas'ta 3 termik santralin bulunması sosyal medyadaki kullanıcıları da endişeye sürükledi.
Bölgedeki vatandaşlar, Çökertme'de çıkan yangının Ören'de bulunan art arda 2 termik santrale yaklaşması tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.