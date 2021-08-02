Milas'ta yangın söndü mü? Milas'ta yangın devam ediyor mu? Yangın termik santrale ulaştı mı? Milas'ta yangın var mı?

Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Muğla Milas'ta durumun ciddi olduğu vatandaşlar tarafından aktarılırken Milas'ta yangın söndü mü? Milas'ta yangın devam ediyor mu? Yangın termik santrale ulaştı mı? sorularına da yanıt aranıyor. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında çıkan 125 yangının 117 tanesi tamamen kontrol altına alınırken Tunceli, Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülme çalışmaları sürüyor. Milas'ta yangın var mı?