Milas MHP'de Ünlüsoy güven tazeledi Milliyetçi Hareket Partisi Milas İlçe Teşkilatı'nın 13'üncü olağan genel kurul toplantısı Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Milas İlçe Teşkilatı'nın 13'üncü olağan genel kurul toplantısı Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP Muğla Eski Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Esnaf Odası Başkanı Celal Devrim, S.S. 152 Nolu Tariş Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Kamil Gül katıldı.

İzmir Muğla Milletvekili Hasan Kalyoncu başkanlığında oluşturulan genel kurul divanının yerini almasının ardından faaliyet raporu ve maliyet raporları okunarak ibra edildi.

"Her kurultayımız mana yüklüdür"

MHP Milas İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy kongrede yaptığı konuşmada; "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik kazanan Türkiye olacak şiarıyla 2023'ün lider ülke Türkiye'sini hazırlayacak ve 21. asrı Türk asrı yapacak olan büyük kurultayımız derin anlamlar taşıyan bir başlangıçtır. Kurultaylar biliyorsunuz ki Türk töresinin bir parçasıdır. Milliyetçi ülkücü hareketin kurultayları sıradan bir organizasyon olmayıp, içinde nice değerleri barındıran anlamlı toplantılardır. Her kurultayımız mana yüklüdür" dedi.

"Bu ittifak siyasi hesaplar üzerine kurulmadı"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetini açık şeffaf bir şekilde yaptığına da değinen Ünlüsoy, "Bozuk bant gibi Cumhur İttifakı'nı sürekli hedef almakla vakit geçirenler gözlerden kaçmamaktadır. Onlar ne derse desin cumhur ittifakı ülkemiz üzerinde hesap yapanların oyunlarını bozmaya devam edecektir. Çünkü bu ittifak siyasi hesaplar ile kurulmamıştır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi düşman ağzı ile siyaset yapanlara aldırmadan Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozmaya devam edecektir" dedi.

Yeni yönetim

Mevcut Başkan Emin Nazmi Ünlüsoy'un oluşturduğu listede şu isimler yer aldı. Yönetim kurulu asil: Zafer Özkan, Özay Gezgin, Fevzi Akkoç, Cüneyt Akar, Savaş Ergül, Selmin Yücel, Filiz Sarı, Celal Eyidil, Zekeriya Demirtaş, Ramazan Güneş, Kamuran Direcikli, Mehmet Erol, Ali Öktür, Mehmet İncikan, Burak Demir, Kınal Özdemir, Aytınç Çıplak, Erkan Yiğit. - MUĞLA

Kaynak: İHA