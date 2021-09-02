Mikis Theodorakis kimdir? Mikis Theodorakis kaç yaşında ve neden öldü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mikis Theodorakis kimdir? Mikis Theodorakis kaç yaşında ve neden öldü?

Mikis Theodorakis kimdir? Mikis Theodorakis kaç yaşında ve neden öldü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yunan besteci Mikis Theodorakis aynı zamanda şarkıcıdır. Gündeme son dakika haberi olarak düşen Mikis Theodorakis hakkında Mikis Theodorakis kimdir? Mikis Theodorakis kaç yaşında ve neden öldü? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Mikis Theodorakis neden öldü? sorusuna yanıt aranıyor. Ünlü müzisyen, yazar ve politikacı olan Mikis Theodorakis, gündemde yer alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 96 yaşında hayata veda eden Theodorakis sayısız bestesi, eşsiz icrasının yanında ülkesinde 1967 ile 1974 yılları arasında yönetime gelen askeri cunta yönetimine muhalefetiyle de tanınıyor. Peki, Mikis Theodorakis kimdir? Mikis Theodorakis kaç yaşında ve neden öldü? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MİKİS THEODORAKİS KİMDİR?

29 Temmuz 1925'te Yunanistan'ın Hios Sakız adasında, Giritli bir baba ve İzmir-Urlalı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Klasik müzik alanında yaptığı başarılı çalışmaların ardından geleneksel ve ulusal çalgılara, ritimlere ve ezgilere yönelen Theodorakis, "Epitafios" Mezartaşı yazıtı beste dizisiyle Yunanistan'da büyük bir kültür devrimi başlattı. Theodorakis 1000 dolayında şarkı yazmıştır. Çok sayıda senfoni, bale, opera ve oratoryo bestelemiştir.

"Holokost hakkında yazılan en güzel müzik eseri" olarak nitelendirilen "Mauthausen'in Ballad'ı" olarak da bilinen "Mauthausen Üçlemesi" önemli görülen eserlerinden biridir.

Theodorakis, Lenin Barış Ödülü'nün de sahibidir.

1981-1990 yılları arasında KKE'nin (Yunanistan Komünist Partisi) milletvekilliğini yapmıştır.

Zorba (1964), Z (1969) ve Serpico (1973) filmleri için bestelediği müzikleriyle de bilinen sanatçı, sadece Yunanistan için değil, dünya müziği için de önemli bir isimdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2010 yılında Theodorakis'e ziyarette bulunmuştu.

O dönem Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Atina'da katıldığı Türk-Yunan İş Forumu toplantısının ardından eşi Emine Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu ile birlikte Theodorakis'in evinde bir araya gelmişti.

Zülfü Livaneli ile verdiği ortak konserlerle tanınan Theodorakis, ortak çalışmaları ve kendi çalışmalarından oluşan birer CD'yi de Erdoğan'a hediye etmişti.

MİKİS THEODORAKİS NEDEN ÖLDÜ?

Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Bugün Yunanistan'ın ruhunun bir parçasını kaybettik. Mikis Theodorakis, öğretmen, entelektüel, radikal, Mikis'imiz gitti" dedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

'Zorba the Greek' filminin unutulmaz müziği ile de bilinen Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mikis Theodorakis kimdir? Mikis Theodorakis kaç yaşında ve neden öldü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:03:33. #1.14#

title