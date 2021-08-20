Miilux OY'a yerli üretim ödülü
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Miilux OY'a yerli üretim ödülü

Miilux OY'a yerli üretim ödülü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zırh çelik üreten Miilux OY, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde öncü ve lokomotif kuruluşu ASELSAN tarafından Millileştirme Projesi kapsamında yaptığı katkılar nedeniyle, IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ödüle layık görüldü.

Zırh çelik üreten Miilux OY, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde öncü ve lokomotif kuruluşu ASELSAN tarafından Millileştirme Projesi kapsamında yaptığı katkılar nedeniyle, IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ödüle layık görüldü. Yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretimi gerçekleştiren şirket, Türkiye'nin yurt dışına bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Şirket adına ödülü Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün elinden teslim aldı. ASELSAN'ın onaylı yerli zırh çeliği tedarikçisi olan Miilux OY, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yerlileştirme çalışmaları kapsamında büyük savunma sanayi kuruluşları ile de çalışmalarına devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN ZIRH ÇELİĞİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

OYAK'ın Türkiye'nin yerli zırh çeliğini üretme vizyonu doğrultusunda, 2019 yılında Manisa'da Türkiye'nin ilk ve tek yassı çelik ısıl işlem fabrikasını kurulmasıyla faaliyetlerine başlayan Miilux OY, bugün Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Miilux OY, fabrikadaki niteliklilik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yıllık 38 bin ton üretim kapasitesi ile ilerleyen dönemlerde oluşabilecek her türlü yurtiçi talebi karşılamayı hedefliyor. 

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK VE İHRACATA HIZ KAZANDIRACAK

OYAK'ın Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir tarafından üretilen nitelikli yassı çeliği kullanarak gerçekleştirdiği zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretimi ile Miilux OY, Türkiye'nin zırh çeliğinde dışa bağımlılığını ortadan kaldırma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Savunma sanayinin lider şirketlerine ürün sağlamanın yanı sıra Almanya, Ukrayna, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Pakistan, Güney Afrika ve Nijerya gibi ülkelerin ihracat pazarında yer alarak yurt dışı pazarında da gücünü artırmayı amaçlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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