Migros Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? 2021 Migros Ramazan kolisinde neler var? Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları

Ramazan hazırlıklarına başlayan marketlerde erzak kolileri raflardaki yerini aldı. 2021 Ramazan ayına günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi fiyatları merak ediliyor. Bu sene Migros Ramazan kolisi ne kadar olacağı açıklandı. Bütçeye göre belirlenen Migros Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki Migros Ramazan paketi kaç para? Migros Ramazan paketi 2021 fiyatlarını sizler için derledik.

2021 Migros ramazan kolisi fiyatları açıklandı. Migros her sene Ramazan ayı için hazırladığı koli çeşitlerini bu yıl için de duyurdu. Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca kişinin merak ettiği Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları belli oldu. Migros Ramazan paketleri bu sene 3 farklı seçenekle satışa sunuluyor. 59,90 TL'den başlayan Ramazan kolileri 109,90 TL'ye kadar çıkıyor. Peki Migros'un Ramazan kolisinde neler var? Migros Ramazan paketi kaç para? İşte Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR?

Migros'ta bu yıl 3 ayrı koliden oluşan Ramazan paketleri, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2021 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:

Migros Ramazan Bereket Paketi 59,90 TL

Migros Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL

Migros Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL

MİGROS RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Ramazan ayı bu yıl Nisan 'ın 13'ünde başlayacak. Ramazan ayı öncesi erzaklarını tamamlamak isteyen veya erzak yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli ürünlerin yer aldığı Ramazan paketlerine ilgi gösteriyor. Pek çok market, Ramazan ayının geleneği haline gelen Ramazan paketlerini günler öncesinden hazırladı ve müşterilerini bilgilendirdi. 2021 Ramazan paketlerinde bakliyattan sıvı yağa, salçadan kahvaltılığa kadar pek çok ürün çeşidi bulunuyor. İşte Migros Ramazan paketlerinin içeriği.

MİGROS Ramazan Ziyafet Paketi

Ramazan Ziyafet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Mutlu İrmik 500 G

Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu Yüksük Makarna 500 G

Mutlu Spaghettı Makarna 500 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

TL:134.90 TL

Ramazan Bereket Paketi

Ramazan Bereket Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

TL: 59.90 TL

MİGROS Ramazan Lezzet Paketi

Ramazan Lezzet Paketi İçindekiler:

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

TL:99.90 TL

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Doğalım Osmancık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Tat Nohut 1000 g 8 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1000 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Hisar Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Tukaş Bezelye 830 g

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Koska Çiçek Balı 220 g

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 g

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 g

Lokman Helva Sade 200 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt Pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Pepsi Twist Cola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt Pet

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Torku Pilavlık Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Hisar Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Duru Haşlanmış Fasulye 400 g

Yurt Haşlanmış Nohut 800 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 g

R.K Lokman Helva Sade 200 gr

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 180 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt Pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

TL:99.90 TL

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi

Orkide Ayçiçek Yağı 1 lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Duru Başbaşı Bulgur 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Ofçay Binbirdem Harman Çay 500 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Tukaş Domates Salçası 410 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Pepsi Twist Cola 1 lt

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

TL:69.90

CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi

Komili Ayçiçek Yağı 1 lt

Komili Ege Sızma Zeytinyağı 500 ml

Zeki Osmancık Pirinç 1000 g

Tat Kırmızı Mercimek 1000 g

Tat Nohut 1000 g 8 mm

Torku Pilavlık Bulgur 1000 g

Torku Toz Şeker 1000 g

Torku Küp Şeker 750 g

Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 500 g

Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet 48'li 153 g

Hisar Türk Kahvesi 100 g

Sinangil Buğday Unu 1000 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Türk Şeker Burgu Makarna 500 g

Filiz İrmik 500 g

Tat Domates Salçası 830 g

Tukaş Bezelye 830 g

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 g

Dardanel Ton 150 g

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g

Koska Çiçek Balı 220 g

Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 g

Ülker Çokokrem Krem Çikolata 350 g Cam

Lokman Helva Sade 200 g

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g

Arifoğlu Köfte Harcı 50 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı

Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g

Sarıkız Sade Maden Suyu 250 ml Cam

Sarıkız C+Limon Maden Suyu 250 ml Cam

Tropicana Limonata 1 lt Pet

Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt Pet

Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt

Pepsi Twist Cola 1 lt

Yedigün Portakal 1 lt Pet

TL:189.90 TL

ŞOK 2021 Ramazan kolisinde neler var?