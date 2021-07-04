Migros kurbanlık fiyatları! A101, BİM, ŞOK kurbanlık fiyatları!
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Migros kurbanlık fiyatları! A101, BİM, ŞOK kurbanlık fiyatları!

Migros kurbanlık fiyatları! A101, BİM, ŞOK kurbanlık fiyatları!
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kalması ile vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Migros kurbanlık fiyatları! A101, BİM, ŞOK kurbanlık fiyatları!

Yapılacak Kabine toplantısı sonrası kesinleşecek Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı ne günü? Kurban Bayramı namazıkaçta? Kurban Bayramı ayın kaçında 2021? Migros kurbanlık fiyatları! A101, BİM, ŞOK kurbanlık fiyatları!

MİGROS KURBAN FİYATLARI

Migros kurbanlık fiyatları! A101, BİM, ŞOK kurbanlık fiyatları!

A101 KURBANLIK FİYATLARI

Migros kurbanlık fiyatları! A101, BİM, ŞOK kurbanlık fiyatları!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kesilecek olan kurbanların yakın akraba, komşu ve ihtiyaç sahipleri ile pay edileceği Kurban Bayramı'nda binlerce Müslüman kestikleri kurbanlar ile Allah'ın rızası için paylaşımda bulanacak. Her sene 11 gün önce kutlanan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 19 Temmuz'da denk geliyor. Bu yıl Temmuz ayında idrak edilebilecek olan ve kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı, bir gün izin verilmesi halinde 9 güne çıkarılabilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

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