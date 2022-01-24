Migrene ne iyi gelir, migren ağrısına ne iyi gelir, migrene evde çözüm nelerdir?

Migren çağımızda gittikçe artan baş ağrısı çeşitlerinden biridir.Migren ağrısının en temel nedeni strestir Migren ağrısı yüzünden insanların yaşam kalitesi düşmekte ve iş verimliliği azalmaktadır.Migren ağrıları genellikle kadınlarda daha fazla görülür. Genellikle ergenlik döneminde başlayan migren, ara ara migren atakları şeklinde devam eder giderek azalır.

Günümüzde yaşanan pandemiden dolayı dış dünyayla bağlantıyı en aza indirmek için migren ağrısına evde çözümler de aranmaktadır. Biz de bu yazımızda migrene ne iyi gelir, migren ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir? sorularına cevap verdik. İşte, detaylar.

MİGRENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

1-Bitmeyen bilmeyen ve geçmeyen yorgunluk hissi

2-Başın özellikle belirli bir kısmında oluşan çok şiddetli ağrı

3-Işığa ve gürültüye karşı hassaslaşma

4-Nesneleri bulanık görme

5-Midede oluşan bulantı veya kusma

5-İştah kaybı ve uyuyamama

7-Ani baş dönmesi ve göz kararması

MİGRENE NE İYİ GELİR? MİGRENE İYİ GELECEK EVDE ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Migren ağrısını geçirmek için ilaçlı yöntemin dışında doğal yöntemler de vardır. İlaçları tabii ki doktorunuzun yazdıkları dışındakilerini kullanmayınız. Başkalarının ilaçlarını kullanmayınız. Doğal yöntemleri evinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bitkisel çaylar, bitkisel yağlar ve birkaç hareketle migren ağrısına evde çözüm bulabilirsiniz. İşte, migren ağrısına iyi gelen şeyler.

1- Su. Bol bol su tüketilmeli. (Vücut içerisindeki sıvı dengesi bozulduğunda migren ortaya çıkar.)

2- Muz ve muz türevleri tüketilmeli. (İçerdiği bileşiklerle ağrının giderilmesini sağlar)

3- Aloevera jeli ile baş bölgesine masaj yapılarak uygulanmalı.

4- Patates kürü.( Bir adet patatesi rendeleyip püre haline getirip suyunu sıkmadan biraz da tuz ekleyerek ağrıyan bölgeye tampon yapılmalı ve bir müddet bekletilmeli böylece ağrı gidecektir)

5- Isırgan, papatya, zencefil ve ıhlamur çayı rahatlamanızı sağlayacaktır.

6- Nane, papatya ve lavanta yağını da baş bölgesine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

MİGREN İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Migren ağrısı hem kalıtsal olma ihtimalinin yanı sıra çoğunlukla çevresel faktörlerden etkilenerek meydana gelir. Birkaç yöntem ve biraz da dikkat ederek migren ağrısını hayatımızdan uzak tutabilir veya hafifletebiliriz. İşte, migren ağrısı için alınması gereken önlemler yazımızda.

1- Kafein içeren ve hazır ambalajlı gıdalardan uzak durulmalı.(Çikolata ve kola)

2- Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durulmalı. (Nikotin direk vücuda zarar vermekte ve bağımlılık oluşturmasından dolayı vücut bağımlı olduğu madde karşılanmadığında strese girmekte. )

3- Düzensiz ve sağlıksız beslenme. ( Öğün atlanmamalı ve hazır gıdalardan uzak durulmalı.)

4- Susuz kalınmamalı ve bol bol su tüketilmeli. ( Gün içerisinde tüketilmesi gereken azami su miktarı belirlenmeli ve unutulmamalı.)

5- Şehir yaşamının getirmiş olduğu stresi atabileceğiniz hobiler edinebilirsiniz.

6- Yüksek sesli ortamlardan kaçınılmalı ya da ortamın gürültüsünü azaltacak ekipmanlar kullanılmalı.

7- Aşırı parlak ışık kaynaklarından kaçınılmalı ya da önlem alınmalı.

8- Nitrat içeren şarküteri ürünlerinden uzak durulmalı. (Salam, sosis ve sucuk)

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