Midyat'ta evleri su bastı, vatandaş alt yapı yetersizliğinden şikayetçi

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yağışların etkili olmasıyla ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların alt yapı yetersizliği şikayetlerine rağmen belediyenin çözüme kavuşturmamasına tepki gösterdi.

Midyat'ta sabah saatlerinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışlarla birlikte birçok ev ve iş yerini su bastı. İddiaya göre, alt yapı yetersiz olduğu ve defalarca şikayetler iletildiği belirtirken, belediyenin vatandaşların şikayetlerine karşılıksız kaldığı öne sürüldü.

Su baskınında evi zarar gören Bağlar Mahallesi sakinlerinden Mesut Özel, apartman görevlisi olduğunu ve bu sıkıntıyı her zaman yaşadıklarını söyledi. İlgililerin yaptığı çalışmaların yetersiz kaldığını belirten Özel, apartmanlarının bütün depolarının su dolduğunu, evinin suyla dolduğunu ve eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü.

Bahçelievler Mahallesi sakini Hüseyin Özdemir, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile görüşüp şikayetlerini ilettiklerini söyledi. Özdemir, "Vali beyle konuşması için şikayetimiz ilettik. Mardin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne 12 yıldır bildiriyoruz bir şey yapılmıyor. Çocuklarımız hastadır ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evimizi satmaya çalışıyoruz, satılık yazdım evi satamıyoruz. Midyat Belediyesine bilgi verdik, MARSU Genel Müdürlüğüne bilgi verdik. Eski belediye başkanına, eski valiye, şu an görevde olan belediye başkanına, müdür, vali bu günde 2 saat önce Orhan Miroğlu ile bizzat ben görüştüm, bilgi verdim. Bu gölde getir bir çocuk boğulursa sorumlusu sizsiniz diye ilçe başkanına söyledim" şeklinde konuştu. - MARDİN