Midyat kurumlar arası halı saha futbol turnuvasında final maçı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde belediyenin düzenlediği ve 25 takımın katıldığı halı saha futbol turnuvasında final maçı gerçekleştirildi.

Matiat Halı Saha Tesislerinde düzenlenen final maçı ve kupa törenine, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Cumhuriyet Savcısı Gürol Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Mevlut Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz, Belediye Başkan yardımcıları Cazım Aslan, Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz ve vatandaşlar katıldı.

Karşılaşmada rakibi Halk Eğitim Merkezi takımını mağlup eden Midyat Belediye Gençlik Spor takımı şampiyon oldu.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat'ın kabuğunu kırdığını sosyal ve kültürel etkinlikle dikkat çekmeye devam ettiğini söyledi.

Sporun dayanışma ve kaynaşma olduğunu ifade eden Şahin, "Midyat Belediyesi olarak kurumlar arası futbol müsabakasına ev sahipliği yapmanın sevicini yaşadık. Bu tür projelerimiz devam edecek. Şampiyon olan Midyat Belediyesi Gençlik Spor takımını, katılan tüm kurumlarımızı, futbolcularımızı tebrik ediyorum. Turnuvamıza emeği geçen belediye personelimizi kutluyorum." dedi.

Müsabakadan sonra takımlara ve dereceye giren futbolculara protokol tarafından kupa ve katılım belgesi verildi.