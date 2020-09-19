Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi
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Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi

Adana'da trafik denetiminde önünde 'Roketçi Cemal' yazılı midibüs şoförüne 6 bin 500 TL ceza kesildi. 'Roketçi Cemal' yazısına ceza yazılmasına sinirlenen şahıs, ''Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor.'' sözleri ile tepki gösterdi.

19.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:43

Adana'da önünde Roketçi Cemal' yazılı servis midibüsü durduran emniyet ekipleri, koronovirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Maskesi ve ehliyeti bulunmayan Soner Dağlaraştı'ya, aracın önüne yazdırdığı yazının cezası da dahil olmak üzere toplam 6 bin 500 TL ceza yazdı.

Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda Adana'da yapılan denetimde trafikteki araçları da kontrol edildi. Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki denetimde, polis ekipleri, sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri, önünde 'Roketçi Cemal' yazan midibüsü durdurdu.

Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi.

'ROKETÇİ CEMAL' YAZISINA KESİLEN CEZAYA KIZDI

Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Dağlaraştı'na ehliyetsiz araç kullanmak, maske takmamak ile midibüsün önündeki 'Roketçi Cemal' yazısı nedeniyle toplam 6 bin 500 TL ceza kesildi. Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.

Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi.
Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mustafa Yusuf Kantarlı
Mustafa Yusuf Kantarlı
DHA Editörü
Haber Yorumları (18)
TR: YA ŞU ADANADAN HİÇMİ HAYIRLI BİR HABER ÇIKMAZ HEP VUKAAT
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ADAM HAKLI: Adam haklı her minubuste yazılar var ne var yani
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BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM: O ZAMAN SEVGİLİ ROKET SAVARCI KARDEŞİM SEN ÖYLE İSE HEMEN ŞİMDİ DERHAL ADANA YA GİT ADANA YA!ORADA HEM ROKETÇİ, HEN ROKET SAVAR, HEM TANKÇI, HEM TANK SAVARCI OLURSUN. BURASI DEMEK Kİ SENİN İÇİN KÖTÜ BİR YER.
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