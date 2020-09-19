Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi Adana'da trafik denetiminde önünde 'Roketçi Cemal' yazılı midibüs şoförüne 6 bin 500 TL ceza kesildi. 'Roketçi Cemal' yazısına ceza yazılmasına sinirlenen şahıs, ''Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor.'' sözleri ile tepki gösterdi.

Adana'da önünde Roketçi Cemal' yazılı servis midibüsü durduran emniyet ekipleri, koronovirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Maskesi ve ehliyeti bulunmayan Soner Dağlaraştı'ya, aracın önüne yazdırdığı yazının cezası da dahil olmak üzere toplam 6 bin 500 TL ceza yazdı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda Adana'da yapılan denetimde trafikteki araçları da kontrol edildi. Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki denetimde, polis ekipleri, sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri, önünde 'Roketçi Cemal' yazan midibüsü durdurdu.

'ROKETÇİ CEMAL' YAZISINA KESİLEN CEZAYA KIZDI

Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Dağlaraştı'na ehliyetsiz araç kullanmak, maske takmamak ile midibüsün önündeki 'Roketçi Cemal' yazısı nedeniyle toplam 6 bin 500 TL ceza kesildi. Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.

Kaynak: DHA