Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
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Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Türkiye'nin tek taraflı olduğunu iddia ettiği petrol arama çalışmalarını sona erdirmesi gerektiği söyledi. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağını belirtti.

12.08.2020 23:14 | Son Güncelleme: 12.08.2020 23:30

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim nedeniyle Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya gelen Macron'dan tehlikeli bir hamle geldi. Türk-Yunan gerginliğinde Yunanistan'a destek veren Macron, Türkiye'nin bölgedeki petrol arama çalışmalarına son vermesini istedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru sismik arama faaliyetleri Yunanistan, İsrail ve Mısır'dan sonra Fransa'yı da rahatsız etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Türkiye'nin petrol arama konusundaki tek taraflı kararları gerginliğe neden oluyor. Komşu ülkeler ve NATO içindeki müttefikler arasında barışçıl bir diyaloğa izin vermek için bunların sona ermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ'E ASKERİ GÜÇ TAKVİYESİ

Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağı ifade ederek böylelikle uluslararası kanunlara saygı gösterilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından alarma geçmişti.

Başkent Atina'da Milli Güvenlik Hükümet Konseyini toplayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, konuya ilişkin savunma ve dışişleri kurmaylarıyla da yoğun görüşme trafiğine girmişti.

AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağıran Atina yönetimi, ABD ve NATO nezdinde de yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, cuma günü Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele almak üzere ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak

TÜRKİYE'DEN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Ankara, Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu, kimsenin toprağında, denizinde ve meşru çıkarlarında gözü olmadığını yinelemişti.

Erdoğan, "Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan birtakım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyor." ifadesini kullanmıştı.

Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak

Manşet

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