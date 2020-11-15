Michael Schumacher kimdir? Michael Schumacher komada mı? Michael Schumacher son durumu nedir?

7 kez dünya şampiyonu olan efsaneci Formula 1 pilotu Michael Schumacher kimdir? Michael Schumacher komada mı? Michael Schumacher son durumu nedir?

Şampiyonlukları ve hız tutkusuyla dikkat çeken Aralık ayında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher kimdir? Michael Schumacher komada mı?Michael Schumacher son durumu nedir?

MICHAEL SCHUMACHER KİMDİR?

3 Ocak 1969'da Hürth-Hermülheim, Almanya'da doğan ve 7 kez dünya şampiyonu olan Alman Formula 1 pilotu Michael SchumacherFormula 1 tarihinin en başarılı pilotudur. Ayrton Senna ile birlikte tüm zamanların en iyi pilotu olarak görülmektedir. Formula 1 Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Alman pilottur, Formula 1'in Almanya'da yayılmasına ve ciddi bir izleyici kitlesi olmasında büyük payı vardır. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA'nın 2006 yılında düzenlediği ankette Formula 1 taraftarları tarafından, sezonun en popüler pilotu olarak seçilmiştir.

MICHAEL SCHUMACHER YAŞANTISI VE KARİYERİ

Formula 1'de yarışmaya 1991 yılında Jordan takımında başlamıştır. Daha sonra Benetton Formula takımıyla anlaşarak ilk tam sezonu olan 1992'de kariyerindeki ilk yarış zaferini kazanmıştır. 1994 ve 1995 yıllarında üst üste 2 şampiyonluk elde ederek "en genç çifte şampiyon" olma unvanını elde etmiştir (bu rekor daha sonra 2006 yılında Fernando Alonso tarafından egale edildi). Benetton Formula takımında yaşadığı 2 şampiyonluğun ardından, 1996 sezonunda başladığı Scuderia Ferrari kariyerinde 2000-2004 arasında 5 şampiyonluk yaşamıştır. Schumacher, aralarında "en çok şampiyon olan pilot", "en çok yarış kazanan pilot", en çok 'en hızlı turu atan pilot", "en çok pol pozisyonu kazanan pilot", "en çok puanı olan pilot" ve "bir sezonda en çok yarış kazanan pilot" gibi unvanların bulunduğu onlarca rekorun sahibidir. "En çok rekor kıran pilot" rekoru, bu anlamda onun başarısının en büyük göstergesidir. Bir sezondaki tüm yarışlarda podyuma çıkan ilk (ve tek) pilot rekorunu 2002 sezonunda kırmıştır.

1999 İngiltere Grand Prix'inin ilk turunda Stowe virajında yaptığı kazada sağ bacağı kırılan ve o sezon 6 yarışı kaçıran Schumacher, 10 Eylül 2006 tarihinde Monza'da yapılan İtalya Grand Prix'nden sonra Formula 1 kariyerini bırakacağını açıklamış, kariyerinin 250. yarışı olan ve 22 Ekim 2006 tarihinde yapılan Brezilya Grand Prix'in ardından emekli olmuş yerini Kimi Raikkonen'e bırakmıştır. Şu anda DTM serisinde yarışan kardeşi Ralf Schumacher ile, Formula 1 tarihinde yarış kazanan ve 1.- 2. podyum derecesini yakalayan ilk kardeşler olma özelliğini taşımaktadırlar. Pist dışında, Schumacher bir UNESCO elçisidir ve sürücü güvenliği için sözcülük yapmaktadır.

2013 yılında Fransız Alpleri'ndeki Meribel kayak merkezinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır yaralanarak komaya girmiştir. Kaza geçirdiği tarihten bu yana tedavisi devam etmekte olup temel fonksiyonlarında dahi zorlanma olduğu bildirilmektedir.

2020 yılında Formula 1'in, 70. yılı için yaptığı ankette Formula 1 Tarihinin "En etkili ismi" olarak seçilmiştir.1

MICHAEL SCHUMACHER KOMADA MI?

Aralık ayında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in komadan çıktığı belirtiildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada ünlü F1 pilotunun hastaneden taburcu olduğu ifade edildi.