MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da
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MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da

MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Zara ilçesini ziyaret etti.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Zara ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ziyarete eden Özyürek, burada MHP Zara İlçe Başkanı Erdem Yiğit, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Özyürek, sorun ve talepleri dinledi.

Özyürek, Korkut ve Nasır köylerinde de vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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