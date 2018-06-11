MHP Sivas Milletvekili Adayı Özyürek,"Sivas'a Teşvikleri Getirmeye Çalışacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Galericiler Sitesi ve Paşabahçe Mesire Alanı'nı ziyaret eden Özyürek vatandaşlardan destek ve dua istedi.

Ziyaretlerinde halkın yoğun ilgi gösterdiği MHP Sivas Milletvekili adayı Ahmet Özyürek, Cumhur İttifakı'na ve MHP'ye destek olunması gerektiğini söyledi. Vatandaşlarla sohbet eden Özyürek, "Önce vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Sonrada eksiklerimizi belirleyeceğiz. Nedir Sivas'ın sanayisi eksik. Bu konuda resmi ve özel anlamda yatırım yaptırmak için çalışacağız. Tarım ve hayvancılık bitiyor. Bunu geliştirmeye çalışacağız. Teşvikleri getirmek için çalışacağız. Sivaslı'nın şahsi veya genle sorunlarını gündeme taşıyarak çözülmesi konusunda gece gündüz çalışacağız. Bunların çözümü konusunda ülkücü kadrolarımız hazır" dedi.

Özyürek, Sivas milliyetçisi olduğunu ve kendi baba ocağından milletvekili adayı olduğunu belirterek,"Benim aday olmamda ki en büyük sebep açık ve net söyleyeyim. Bundan sonra bilgi ve birikimlerimi, tecrübelerimi sevdalı olduğum Sivas'ıma ve Sivaslılara vereyim. İnşallah 24 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir şekilde çıkar, bizlerde meclise gideriz. O zaman bir Sivas milletvekilinin Sivas'a ve Sivaslılara nasıl faydalı olduğunu ve nasıl hizmet ettiğini orada herkese göstereceğiz. Sivas'ın eksiklerinin hepsini biliyorum. Bütün raporları aldım zaten. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na sahip çıkalım. Önce ülkemiz, sonra milletimiz, sonra ben diyor ya parti sonra zaten önemi değil. 15 Temmuz darbe girişimi sürecini bir hatırlayın. İçeride ki ve dışarıda ki şer ittifak güçleri Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak için bir oyun kurdular. Bunda başarılı olamadılar. Devlet Bahçeli'nin erken seçime gitmesinde ki en büyük amacı; Türkiye'de kaos ve belirsizlik vardı. Bunları ortadan kaldıralım dedi. O da biliyordu ki dışarıda ki o dış güçler Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, dirliğini ve düzenini yıkmak isteyen bu güçlere karşı erken seçime gittik. Ama bunlar biz erken seçim kararı aldıktan sonra ne yaptılar. Hemen ekonomik terörü ortaya çıkardılar. Döviz inanılmaz bir şekilde tırmanıyor. Bunu bilinçli yapıyorlar. Ama Mürk Milleti para ile satın alınamaz." diye konuştu. - SİVAS