MHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi
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MHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi

MHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

MHP Niğde il Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

MHP Niğde il Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, disiplin kararını, Twitter hesabından duyurdu.

Yalçın, "MHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadesini kullandı.

Eren'in, il teşkilatıyla uyumsuz çalışması ve parti programına aykırı aldığı kararlar nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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MHP Niğde İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Eren, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi - Haberler
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