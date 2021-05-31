MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
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MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | 3. Sayfa

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ yaralandı. İki vekilin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

HAFİF YARALANDILAR

Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu'nun buradaki tedavisi sürüyor. Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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