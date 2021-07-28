MHP'li Yönter: "Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var"
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MHP'li Yönter: "Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var"

MHP'li Yönter: 'Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, terörle mücadele esnasında maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanın olduğunu söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, terörle mücadele esnasında maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanın olduğunu söyledi.

Yönter, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında mevzuattaki malulen emeklilik oranı nedeniyle gazi sayılmayan güvenlik personellerinin sorunlarını anlattı.

Vücudundan yara almış güvenlik personellerinin fotoğraflarını ve açıklamalarını gösteren Yönter, "Terörle mücadele esnasında yaralanan bir kardeşimiz, TSK'nın sağlık yönetmeliği gerekçe gösterilerek maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğundan dolayı gazi sayılmıyor." ifadelerini kullandı.

Yönter, "Bu kardeşlerimiz para için değil, vatan ve millet için bu hale geldiler. Bu kardeşlerimiz neden gazi sayılmıyor? Gaziye bakarken onun yüzdesine, derecesine, oranına mı bakacağız? Böyle bir şey mümkün mü? Vicdanlarda bunun karşılığı var mı? İnsafa ve vicdana davet ediyorum herkesi. Bizim vicdanımız sızlıyor, bundan rahatsızız ve üzülüyoruz. Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var." diye konuştu.

İzzet Ulvi Yönter, yapılan bir araştırmaya göre her iki gaziden birinin mermi, dört gaziden birinin mayın ve el yapımı patlayıcı, beş gaziden birinin ise el bombası nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Bazı gazilerin vücudundaki mermilerin çıkarılamadığını vurgulayan Yönter, "Çıkarılması için bir müdahale yapıldığı zaman hayati risk ortaya çıkıyor. Bu kahramanlarımız mermi, şarapnel parçalarıyla yaşıyor, kesik parmakla yaşıyor ama gazi sayılmıyor. Biz bunu nasıl anlatacağız? Bu çelişkiyi nasıl aşacağız? Allah şahidimiz olsun MHP olarak biz bu 20 bin kahramanımızın yanında olacağız. Bu haklı davanın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Gaziliğin manevi bir unvan olduğuna dikkati çeken Yönter, 20 bin kahramana gazilik unvanını vermekle mükellef olduklarını belirtti.

Yönter, gazilerin her şeyin en güzelini hak ettiğini dile getirerek, "Gazinin oran yüzdesi mi olur? Yarın, bunun hesabını nasıl vereceğiz? Yüzde 39 yaralı olan gazi sayılmayacak da yüzde 41 yaralanan mı gazi sayılacak? Biz vicdanımızda bu soruya karşılık veremiyoruz." dedi.

Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda konula ilgili bir kanun teklifi de verdiklerini, kanun teklifinin komisyonda beklediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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MHP'li Yönter: "Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var" - Haberler
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