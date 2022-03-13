MHP'li Yıldırım, Kınık'ta "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı - Haberler

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MHP'li Yıldırım, Kınık'ta "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

AA - Mehmet Ezgin - Politika
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MHP'li Yıldırım, Kınık'ta

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin Kınık ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin Kınık ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katıldı.

Kınık Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, Türkiye'nin bölgede süper güç olduğunu söyledi.

Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya geldiğini hatırlatan Yıldırım, uluslararası siyasetteki bu başarın arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olduğunu ifade etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise yeni tip koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sıkıntıların yaşandığını ancak bunun en kısa sürede aşılacağına inandığını ifade etti.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetimine eleştirilerde bulundu.

Toplantıya MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

AA / Mehmet Ezgin - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, İzmir, Kınık, Politika, Haberler

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