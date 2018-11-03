MHP'li Yalçın, Kilis'te İl Binası Açılışına Katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Kilis'te partisinin İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı.

MHP Kilis İl Başkanlığı'nın yeni il binasına taşınması nedeniyle açılış gerçekleştirildi. Açılışa MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Demir, çevre il ve ilçelerin başkanları ile davetliler katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, açılış öncesi yaptığı konuşmada, "MHP'nin yeni güzide binasında yerel seçimlere en güzel siyasi çalışmaların yapılacağı mekanı açacağız. Açılışın hemen sonrasında il istişare mahiyetinde değerli dava arkadaşlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirerek, yerel seçim öncesinde Kilis'te ne yapabiliriz, ne yapmamız gerektiğini, hangi güzel insanlarla halkın karşısına geçerek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne nasıl oy isteyeceğimizi tartışacağımız, bunu kararlaştıracağız. Bunu üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Ama öncelikle bu binanın açılışıyla birlikte Kilis'e yeni bir soluğun gelmesini Milliyetçi Hareket Partisi adına Kilis'in geleceğine hükmedecek değerli arkadaşlarımızla birlikte yola çıkacağımızı size peşinen ifade etmek isterim. Öncelikle Kilis'te halkımızın karşısına çok değerli belediye başkanlarıyla, çok değerli belediye meclis üyeleriyle çıkarak, onları takdim etmek suretiyle oyunuza ve reyinize talip olacağız. Sonra da Kilis halkına da hizmet edecekler. İnşallah bu açılış bunun bir başlangıcı olur. Bugün burada yapacağımız istişare toplantımızda bu söylediklerime şimdiden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, söz verdiğim, ifade ettiğim gibi bir başlangıcını teşkil eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış yapıldı.

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