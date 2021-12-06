MHP'li Yalçın "Adım Adım 2023 - İl İl Anadolu" toplantılarını değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Önümüzdeki dönemde, hastalıklı parlamenter sistemi şoklayarak sedyede gezdirme gayretlerini boşa çıkarmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dinamiklerinin kamilen oluşturulmasına odaklanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Adım Adım 2023 - İl İl Anadolu" teması kapsamında gerçekleştirilen toplantıların sona ermesi dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

81 ilde yapılan çalışmalardan, hem MHP hem de Cumhur İttifakı açısından oldukça verimli ve faydalı neticeler alındığını belirten Yalçın, toplantılar vesilesiyle sadece MHP seçmeniyle değil, her kanaat ve inanıştan, siyasi yelpazenin her diliminden vatandaşlarla yakın temasa geçildiğini kaydetti.

Toplantılarda, parti sözcüleri ve teşkilat mensuplarınca, Türkiye'nin içinden geçtiği sürece dair bilgi verildiğini, mevcut sorunlar ve çözüm yolları hakkındaki görüşlerin dile getirildiğini belirten Yalçın, yüz yüze sağlanan diyaloglarla vatandaşların geleceğe dair beklenti ve taleplerinin öğrenildiğini bildirdi.

Semih Yalçın, "Zillet ittifakının iddialarının aksine, Cumhur İttifakı'nın güven veren siyasi duruş ve tutarlılığının, milletimizin geleceğe dair umutlarını artırdığı, beklentilerine yegane çare olarak görüldüğü anlaşılmıştır. Zillet ittifakının güven vermeyen, kavgacı ve şedit siyaset tarzının Anadolu'da karşılığının olmadığı müşahede edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Halkın, küresel dinamiklerden kaynaklanan mevcut sorunların çözümü için iktidara destek vermeyi sürdürdüğünün ortaya çıktığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Sıkıntıların, gerek hükümetçe atılmakta olan kararlı adımlarla, gerekse Cumhur İttifakı'nın tutarlı, temkinli ve soğukkanlı tutumuyla giderilebileceğine olan inancın devam ettiği ortaya çıkmıştır. CHP ve yancıları tarafından Türkiye'nin geçici sorunlarını istismara dönük kaos çığırtkanlığına prim verilmediği, milletimizin kuru gürültüye pabuç bırakmaya niyeti olmadığı memnuniyetle anlaşılmıştır."

Muhalefetin küskün ve kararsızlar üzerinden ürettiği siyasetin ters teptiğinin belirlendiğini ifade eden Yalçın, kararsızların istikrar istikametinde karar almaya yakın ve küskünlerin barışmaya meyilli olduğunun gözlemlendiğini bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantılar sırasında, CHP'nin politikaları üzerinde durulduğunu aktararak, "Son yıllarda yeryüzünü kasıp kavuran küresel salgınlara, ekonomik krizlere, doğal afetlere ve dünya barışını tehdit eden yaygın vekalet savaşlarına rağmen, büyüyüp gelişerek hem bölgesinde hem de yeryüzünde başat bir aktör konumuna yükselen Türkiye'yi durdurmak isteyen odakların, CHP'yi nasıl taşeronlaştırıp kuruluş amaçlarından saptırdığı anlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısını eleştiren Yalçın, "CHP'nin, ülkeyi bir kaos coğrafyasına çevirerek Cumhur İttifakı'nı bundan sorumlu göstermek için harcadığı beyhude mesainin, demokrasimizin temel mefhumlarından muhalefetin içini boşaltarak yerine kavga, husumet ve düşmanlık doldurduğu gerçeği, milletimizle paylaşılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Yalçın, toplantılardan çok faydalı ve somut sonuçlar elde edildiğini, MHP'nin önceki seçimlerde olduğu gibi, umutlarını partinin oy kaybına bağlayanları hayal kırıklığına uğratacağını belirtti.

MHP'li Semih Yalçın, toplantı ve temaslar sırasında vatandaşlar tarafından dile getirilen talep ve beklentilerin karşılıksız bırakılmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, hastalıklı parlamenter sistemi şoklayarak sedyede gezdirme gayretlerini boşa çıkarmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dinamiklerinin kamilen oluşturulmasına odaklanılacaktır. MHP, Türkiye'ye yönelik kirli oyunları bozmak için milletimiz adına tuttuğu nöbeti kesintisiz sürdürecektir. MHP, Türkiye'yi çıktığı kutlu yoldan döndürmek isteyen müstevli artıklarının ve iş birlikçilerin kabusu olmaktan vazgeçmeyecektir. MHP ve Ülkücü hareket, dünya durdukça Türkiye'nin varlık ve birliğinin yılmaz bekçisi, bekasının sigortası olarak kalacaktır."

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet