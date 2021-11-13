MHP'li vekillerden Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

ANKARA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara'da Başak Cengiz'in babası ve yakınlarını ziyaret eden MHP'li Bulut, yaşadığı üzüntülerini dile getirdi. MHP'li Bulut, "Alçak bir cinayete kurban giden kızımız Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan babası Avni amcamızı ve ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştık. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Maalesef çürüyen toplum yapısı, yozlaşan ahlak, eğitmekten uzak ebeveynler, akıllı telefon bağımlısı nesiller, şiddeti sıradanlaştıran yayınlar, denetimsiz sosyal medya ağları, tırmanan uyuşturucu alışkanlığı ve neticesi, bu güzel kızımızın yüreğimizi yakan sonu oldu. Başımız sağolsun" dedi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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